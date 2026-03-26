Selección Argentina: el plazo que tiene Scaloni para confirmar los 26 del Mundial

La Selección Argentina acelera definiciones en la antesala del Mundial 2026, con el foco puesto no solo en los amistosos próximos, sino también en la conformación de la lista definitiva que representará al país en la máxima cita.

En este contexto, Lionel Scaloni ya trabaja en la evaluación de nombres, rendimientos y posibles variantes, en una etapa clave del calendario que comienza a acotar los tiempos.

Mientras se desarrollan los compromisos preparatorios, el armado de la nómina final se transforma en uno de los principales ejes del trabajo del cuerpo técnico.

Las fechas clave para presentar la lista

De acuerdo a lo establecido por la FIFA, la Selección Argentina deberá cumplir con dos instancias obligatorias para la presentación de los convocados.

En primer lugar, el cuerpo técnico tendrá tiempo hasta el 11 de mayo para entregar una prelista que deberá incluir entre 35 y 55 futbolistas.

Entrenamiento de la Selección.

Posteriormente, el 30 de mayo será la fecha límite para definir la lista final de 26 jugadores que participarán del Mundial 2026.

Cómo planifica Scaloni la convocatoria

En paralelo a estos plazos, la Selección Argentina continúa con su preparación a través de amistosos que servirán para ajustar detalles y observar rendimientos.

Scaloni analiza no solo el presente de cada jugador, sino también posibles alternativas ante eventuales imprevistos, como lesiones de último momento.

Entrenamiento de la Selección.

En ese sentido, la experiencia del último Mundial, donde se produjeron cambios en la nómina sobre el cierre, sigue presente en la planificación.

La logística previa al Mundial

La organización del viaje también forma parte de la agenda de la Selección Argentina, que prevé reunirse hacia fines de mayo en Estados Unidos.

El plantel comenzaría su concentración entre el 28 y el 29 de mayo, en la previa del inicio del torneo, que será en junio.

Además, el cuerpo técnico evalúa la posibilidad de contar con algunos jugadores extra como respaldo, ante la posibilidad de modificaciones de último momento autorizadas por la FIFA.