Mundial 2026: comienza el repechaje y quedan seis lugares en juego

El camino hacia el Mundial 2026 entra en su fase decisiva con el inicio de los repechajes, instancia en la que se definirán los últimos seis clasificados para la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio.

A pesar de que gran parte de los cupos ya fueron ocupados, todavía hay 22 selecciones con posibilidades de ingresar al certamen, en un formato ampliado que contará por primera vez con 48 equipos.

En este contexto, los repechajes se presentan como una oportunidad clave para aquellos seleccionados que buscan meterse en la cita más importante del fútbol.

Cómo funciona el repechaje intercontinental

El repechaje intercontinental del Mundial 2026 reúne a seis selecciones: dos de Centroamérica, una de Oceanía, una de África, una de Asia y una de Sudamérica.

El sistema divide a los equipos en dos llaves de tres participantes. En cada grupo, los dos peor ubicados en el ranking se enfrentan en una semifinal y el ganador accede a la final ante el mejor clasificado.

Uno de los cruces destacados será el de Bolivia frente a Surinam, cuyo vencedor deberá enfrentar a Irak para definir el clasificado a uno de los grupos del torneo.

Selección de Italia.

Los cruces y lo que está en juego

En la otra llave del repechaje intercontinental del Mundial 2026, Nueva Caledonia se medirá con Jamaica, mientras que la República Democrática del Congo espera en la instancia final.

Los equipos que logren imponerse en cada zona accederán directamente a la fase de grupos del torneo, completando parte de los cupos restantes.

De esta manera, cada partido adquiere un valor determinante, ya que se define en encuentros únicos y sin margen de error.

El repechaje europeo

En paralelo, Europa también define sus últimos clasificados al Mundial 2026 mediante un repechaje que involucra a 16 selecciones.

Los equipos fueron distribuidos en cuatro zonas, cada una con semifinales y finales a partido único, de las cuales surgirán cuatro clasificados.

Entre los cruces más relevantes aparecen Italia frente a Irlanda del Norte y Gales contra Bosnia y Herzegovina, en una instancia que terminará de completar el mapa del próximo Mundial.