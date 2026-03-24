Argentina juega contra Mauritania y Zambia: a quiénes enfrentarán sus rivales del Mundial

El viernes 27 y el martes 31 se realizarán los partidos correspondientes a la fecha FIFA correspondientes a marzo donde la Selección argentina enfrentará a Mauritania y Zambia, en los encuentros a realizarse en La Bombonera, lo que generó entusiasmo y grandes expectativas entre los hinchas del combinado campeón del mundo.

Por su lado, los equipos a los que enfrentará en la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Grupo J también disputarán partidos amistosos de distintos calibres.

Contra quiénes jugarán los rivales de la Selección argentina del próximo Mundial

El Grupo J está conformado por la Selección argentina, Argelia, Austria y Jordania, lo que debería ser un trámite sencillo para el combinado nacional de cara a la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

En la fecha FIFA Argelia se enfrentará el viernes 27 a Guatemala (posición 94 en el ranking FIFA) en el Stadio Luigi Ferraris, en Genova, Italia; y el martes 31, jugará contra Uruguay (17) en el Allianz Stadium de Turín, Italia.

Austria jugará contra Ghana (72) en el Ernst-Happel-Stadion (en Wien, Austria) y luego contra Corea del Sur (22), en el mismo escenario.

Jordania disputará sus partidos amistosos contra Costa Rica (51) en el Mardin 21 Kasim Stadium, de Turquía; y luego frente a Nigeria (26) en la misma cancha.

La posición de los rivales de la Selección argentina en el ranking FIFA

La Selección argentina se encuentra en la segunda posición del ranking FIFA, solo por detrás de España. Los rivales de los dirigidos por Lionel Scaloni están bastante por detrás teniendo en cuenta las estadísticas:

Austria: 24 (rival en el Mundial).

Argelia: 28 (rival en el Mundial).

Jordania: 64 (rival en el Mundial).

Zambia: 91 (partido amistoso).

Mauritania: 115 (partido amistoso).

La Selección argentina jugará en La Bombonera los dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA; el primero contra Mauritania el viernes a partir de las 20.15 y el segundo contra Zambia el martes en el mismo horario.

El fixture de la Selección argentina en el Mundial 2026

-Martes 16 de junio – 22 horas:

Argentina vs. Argelia - Arrowhead Stadium, Kansas City.

-Lunes 22 de junio – 14 horas:

Argentina vs Austria - AT&T Stadium, Dallas.

-Sábado 27 de junio – 23 horas:

Jordania vs Argentina - AT&T Stadium, Dallas.