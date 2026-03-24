Selección Argentina: Scaloni convocó a un refuerzo de urgencia por una lesión

La Selección Argentina sumó un nuevo convocado de último momento luego de una baja por lesión en el plantel que se prepara para los amistosos previos al Mundial.

Se trata de Agustín Giay, lateral derecho que actualmente juega en Palmeiras, quien fue citado por Lionel Scaloni para reemplazar a Gonzalo Montiel.

Una baja que obligó a modificar la lista

La convocatoria se produjo tras confirmarse la lesión de Montiel, quien sufrió un desgarro en el reciente encuentro de River y no podrá estar en los compromisos ante Mauritania y Zambia.

De esta manera, la Selección Argentina volvió a ajustar su lista en una fecha FIFA marcada por problemas físicos en varios futbolistas.

Giay se convierte así en el segundo jugador citado en las últimas horas, luego del llamado a Lucas Martínez Quarta en reemplazo de Leonardo Balerdi.

Agustín Giay.

Una oportunidad en un puesto clave

El lateral de 22 años tendrá su primera experiencia en la Mayor, aunque ya cuenta con recorrido en selecciones juveniles.

Fue parte del seleccionado Sub-20 y disputó el Mundial de la categoría en 2023, lo que le permitió sumar experiencia con la camiseta argentina.

En el actual proceso de la Selección Argentina, el puesto de lateral derecho ha sido uno de los sectores con menos alternativas, más allá de la rotación entre Nahuel Molina y Montiel.

Giay llegó a Palmeiras en 2024 tras su paso por San Lorenzo y acumula una importante cantidad de partidos en el fútbol brasileño.