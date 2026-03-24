Con todos disponibles, la Selección Argentina inicia su preparación rumbo a los amistosos

La Selección Argentina comienza este martes con los entrenamientos en el predio de Ezeiza, en el inicio de la preparación para los amistosos previos al Mundial, con la particularidad de contar con todos los jugadores convocados.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni quedó completo tras la llegada de Lionel Messi, quien arribó al país en las primeras horas de la mañana y se trasladó directamente al centro de entrenamiento para sumarse a la concentración.

Messi ya está con el grupo

El capitán de la Selección Argentina aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza cerca de las 7.10 y rápidamente se dirigió al predio que lleva su nombre, donde ya lo aguardaban sus compañeros.

Messi llega en actividad, luego de convertir en la reciente victoria del Inter Miami en la MLS, y será parte de los dos encuentros amistosos que se disputarán en Buenos Aires.

Messi se sumará a los entrenamientos.

Comienza la puesta a punto

Tras una jornada libre el lunes, en la que los futbolistas fueron arribando al país, este martes se pondrá en marcha el cronograma de trabajo con entrenamientos en horario vespertino.

La planificación incluye prácticas también el miércoles y el jueves, mientras que ese mismo día el entrenador brindará su habitual conferencia de prensa previa a los compromisos.

Los partidos se jugarán en La Bombonera: el primero será el viernes 27 y el segundo el martes 31, ambos desde las 20.15.

Scaloni empieza a pensar en la formaciones para los partidos.

Ajustes en la lista

En la convocatoria de la Selección Argentina hubo algunos cambios en los últimos días. Lucas Martínez Quarta fue citado en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó afuera por lesión.

Además, Gonzalo Montiel tampoco formará parte de los amistosos debido a una molestia muscular, mientras que también fueron desafectados Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez.

En contrapartida, el cuerpo técnico incluyó a jóvenes como Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, junto a otros futbolistas que atraviesan un buen presente en sus clubes.

La mirada puesta en el Mundial

Estos entrenamientos representan una de las últimas instancias de evaluación antes de la lista definitiva para el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio.

Con el plantel completo y la presencia de su capitán, la Selección Argentina inicia una nueva etapa de preparación con el objetivo de afinar detalles y consolidar el equipo que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.