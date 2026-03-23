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Deportes Para la doble fecha FIFA

Altas y bajas en la Selección: Martínez Quarta reemplaza a Balerdi y Montiel se pierde fecha FIFA

El cuerpo técnico realizó modificaciones de último momento y sumó dos bajas. Fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la Selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia.

23 de Marzo de 2026
Leonardo Balerdi se pierde la doble fecha FIFA.
Leonardo Balerdi se pierde la doble fecha FIFA. Foto: (@Argentina).

El cuerpo técnico realizó modificaciones de último momento y sumó dos bajas. Fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la Selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia.

Leonardo Balerdi, defensor de la Selección argentina, fue desafectado de la convocatoria por una lesión y su lugar finalmente será ocupado por Lucas Martínez Quarta. Por otro lado, Gonzalo Montiel también es baja para los dos enfrentamientos.

La noticia fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la Selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia, en los que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Qatar y México 2026.

 

“El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, se detalló en el comunicado.

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en la Selección argentina, su baja para estos encuentros podría perjudicarlo gravemente de cara a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

 

Martínez Quarta, por su parte, tendrá una muy buena oportunidad para mostrarse en estos amistosos y convencer al director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de que lo convoque para el Mundial que empieza en solo 80 días.

 

Finalmente, no se sabe si el lateral derecho del “Millonario” será reemplazado o la convocatoria quedará con un jugador menos.

Temas:

Selección Argentina Mundial 2026 Lionel Scaloni
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