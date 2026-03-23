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Scaloni ajusta detalles: la agenda de la Selección Argentina antes del amistoso

El equipo dirigido por Lionel Scaloni inicia una semana de entrenamientos en Ezeiza con la mirada puesta en el partido del viernes en La Bombonera, en uno de los últimos ensayos antes del Mundial 2026.

23 de Marzo de 2026
Lionel Scaloni.
Lionel Scaloni.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni inicia una semana de entrenamientos en Ezeiza con la mirada puesta en el partido del viernes en La Bombonera, en uno de los últimos ensayos antes del Mundial 2026.

La Selección Argentina comienza una semana clave en su preparación rumbo al Mundial 2026, con una agenda definida que tendrá como punto central el amistoso ante Mauritania, programado para este viernes en el estadio La Bombonera.

 

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni afronta esta doble fecha FIFA con dos compromisos internacionales, en lo que será una de las últimas oportunidades para ajustar detalles antes de la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

 

 

Llegada y primeros movimientos

 

La actividad de la Selección Argentina se inició este lunes con el arribo de los futbolistas convocados al país. La mayoría de los jugadores llega desde el fútbol europeo, mientras que otros, como Lionel Messi, lo hacen desde Norteamérica.

 

El cuerpo técnico comenzará a trabajar con el plantel completo desde este martes, cuando se pongan en marcha los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza.

 

Convocados a los amistosos.
Convocados a los amistosos.

 

Entrenamientos y conferencia

 

Las prácticas de la Selección Argentina se desarrollarán entre martes y jueves en horario vespertino, en una rutina que buscará preparar al equipo para el compromiso ante el conjunto africano.

 

Además, Scaloni brindará una conferencia de prensa el jueves, en la previa del encuentro, donde se espera que analice el presente del equipo y la planificación de cara a los próximos desafíos.

 

La Selecci&oacute;n Argentina jugar&aacute; en la Bombonera.
La Selección Argentina jugará en la Bombonera.

 

El amistoso en La Bombonera

 

El primer compromiso será este viernes 27 de marzo desde las 20:15, cuando la Selección Argentina enfrente a Mauritania en el estadio Alberto J. Armando.

El partido genera gran expectativa, ya que podría ser una de las últimas oportunidades de ver al equipo en el país antes del Mundial. En ese contexto, se espera una alta demanda de entradas para el encuentro.

 

Los tickets ya fueron puestos a la venta con distintos valores según la ubicación, y la comercialización se realiza de manera online a través del sistema oficial de la AFA.

 

 

Lo que viene después

 

Tras el duelo ante Mauritania, la Selección Argentina tendrá un segundo amistoso en esta ventana internacional, cuando se mida ante Zambia el martes 31 de marzo.

 

Estos encuentros forman parte de la planificación del cuerpo técnico, que busca llegar con el plantel en óptimas condiciones al inicio de la Copa del Mundo.

Temas:

AFA Selección Argentina Amistoso
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