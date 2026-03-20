Argentina jugará en La Bombonera: amistoso confirmado antes del Mundial

Argentina volverá a jugar en el país antes del Mundial 2026 y lo hará con un amistoso en La Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Zambia el martes 31 de marzo a las 20:15, en un encuentro que marcará una de las últimas pruebas antes de la gran cita internacional.

La confirmación fue realizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que definió este compromiso tras la cancelación de otros partidos previstos en el calendario original. De esta manera, Argentina sumará un segundo amistoso en la fecha FIFA, luego del ya anunciado frente a Mauritania.

Estos encuentros serán fundamentales para que el cuerpo técnico pueda ajustar detalles y evaluar el rendimiento de los jugadores antes de definir la lista definitiva para el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una preparación marcada por cambios

Argentina llega a esta instancia con modificaciones en su planificación inicial. La suspensión de la Finalíssima ante España y del amistoso frente a Qatar obligó a reorganizar la agenda y buscar nuevos rivales.

En este contexto, el cuerpo técnico optó por enfrentar selecciones africanas, lo que permitirá medir al equipo ante estilos diferentes y exigentes. Además, Scaloni aprovechó la convocatoria para incluir jóvenes talentos que buscan un lugar en el plantel mundialista.

Entre las novedades aparecen futbolistas del ámbito local y del exterior, mientras que algunas bajas por lesión generan interrogantes en la conformación final del equipo.

Foto: Infobae.

La Bombonera, escenario especial

El regreso de Argentina a La Bombonera genera una gran expectativa entre los hinchas, que podrán despedir al equipo antes de su viaje al Mundial. El estadio de Boca será el escenario de una noche cargada de emoción.

Desde la dirigencia destacaron la importancia de jugar en el país en esta etapa, no solo desde lo deportivo sino también desde lo simbólico. La posibilidad de ver a la Selección en casa refuerza el vínculo con el público.

Se espera un estadio colmado para acompañar a los jugadores en este tramo final de preparación, en el que cada partido adquiere un valor especial.

El camino hacia el Mundial 2026

Tras estos amistosos, Argentina entrará en la etapa decisiva previa al Mundial. El debut será el 16 de junio frente a Argelia, en el inicio del Grupo J.

Luego, el equipo enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes. Cada encuentro será clave en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, publicó Infobae.

Con este panorama, Argentina se prepara para una nueva cita mundialista con la ilusión intacta, utilizando estos amistosos como herramientas fundamentales para llegar en óptimas condiciones al torneo más importante del fútbol.