Argentina tiene nuevo rival confirmado: jugará con Mauritania antes del Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni se despide del público argentino antes del Mundial 2026 con un amistoso en Buenos Aires. Será el viernes 27 de marzo y pronto se conocerán los precios de las entradas.
La Selección argentina ya tendría uno de sus rivales para la próxima fecha FIFA, y será Mauritania, selección africana.
El primer encuentro sería el próximo viernes 27 de marzo, mientras que el segundo encuentro que también podría ser contra otra selección de África, se jugaría el 31.
La cuenta oficial de la Selección confirmó durante esta mañana que “en las próximas horas, se darán a conocer los rivales para los dos partidos amistosos del equipo de Lionel Scaloni en esta doble fecha FIFA de marzo”, a través de un posteo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Inicialmente, la “Albiceleste” se iba a enfrentar con España en la Finalissima, en un encuentro que se iba a llevar a cabo en Qatar. Sin embargo, la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre ambas federaciones provocó que se suspendiera el partido de manera indefinida.
Luego se había anunciado un amistoso con Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, pero la selección centroamericana ya tenía pactado un partido con Argelia en Italia y la FIFA prohíbe jugar en dos continentes diferentes en la misma ventana internacional.
“La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera”, publicó AFA en la cuenta oficial de X en la Selección argentina.
#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.
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Y agregó que mañana se darán a conocer día y precios de las entradas para que los hinchas puedan adquirir los tickets.