Entradas para Argentina vs Mauritania, último amistoso antes del Mundial 2026: cuánto cuestan

La venta de entradas para Argentina vs Mauritania fue anunciada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino, generando enorme expectativa entre los fanáticos. El partido servirá como una anteúltima oportunidad de ver al equipo antes del inicio del Mundial 2026.

Los tickets tendrán una estructura de precios similar a los últimos partidos de la Albiceleste en el país, con valores diferenciados según la ubicación en el estadio y la demanda esperada.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania

Los precios son los siguientes:

Popular: $90.000

Popular menores: $25.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000

Platea baja L: $350.000

Platea media C-D-M: $330.000

Platea media A-B: $350.000

Preferencial: $490.000

La venta de tickets se realiza de manera online a través del sistema oficial de la AFA (AFA Tickets/Deportick), donde los usuarios deben registrarse previamente para poder acceder a la compra. Como sucede habitualmente, se espera una altísima demanda, ya que el encuentro ante Mauritania será una de las últimas presentaciones del equipo de Lionel Scaloni en el país antes del Mundial.

Última oportunidad de ver a Messi y la Scaloneta

Más allá del rival, el atractivo principal pasa por la posibilidad de ver nuevamente a la Scaloneta en casa, posiblemente podría ser una de las últimas veces que Lionel Messi juegue en el país con Argentina, en la antesala de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por eso, se espera un estadio lleno y entradas que podrían agotarse en cuestión de horas, como viene ocurriendo en cada presentación de la Selección en suelo argentino. El partido se jugará en el estadio La Bombonera (cancha de Boca Juniors) en Buenos Aires, el viernes 27 de marzo de 2026 a las 20:15.