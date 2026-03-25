Con el entrerriano Senesi, el 11 de Argentina para jugar frente a Mauritania

La Selección Argentina retomó este miércoles los entrenamientos de cara al primer amistoso de la doble fecha FIFA frente a Mauritania, que se disputará el viernes desde las 20.15 en La Bombonera. Lionel Scaloni probó un equipo con mayoría de titulares, aunque algunas posiciones todavía permanecen en duda. Entre los jugadores disponibles se destacan Lionel Messi, Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes participaron de la práctica aunque algunos llegaron más tarde por precaución.

Una de las principales incógnitas pasa por el arco: Scaloni debe decidir si Emiliano Martínez será titular o si le dará la oportunidad a Gerónimo Rulli o Juan Musso. En defensa, Nahuel Molina ocuparía el lateral derecho, Cristian Romero sería el primer central y Marcos Senesi, una de las novedades, jugaría como segundo central en reemplazo de Nicolás Otamendi, suspendido, y Lisandro Martínez, lesionado.

Foto: X oficial de Argentina.

Rotación en laterales y mediocampo

En el lateral izquierdo, Scaloni mantiene la duda entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, con Gabriel Rojas como alternativa gracias a su rendimiento en Racing. En el mediocampo, Rodrigo De Paul no participó de la práctica por molestias físicas, pero Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández estuvieron presentes para ensayar la táctica que acompañará a Messi en ataque.

En la ofensiva, Julián Álvarez será el delantero centro, mientras que su acompañante todavía no está definido entre Nicolás González y Thiago Almada. La ausencia de Lautaro Martínez por lesión también obliga al entrenador a ajustar la estrategia ofensiva de cara a este amistoso y a la planificación del Mundial 2026.

La doble fecha FIFA servirá como prueba final para Scaloni, quien cuenta con 30 convocados y utilizará estos partidos para definir la lista definitiva de cara al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, donde Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Posible alineación y expectativas

De esta manera, un posible once de Argentina para enfrentar a Mauritania sería: Martínez, Rulli o Musso; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico o Acuña; Mac Allister, Paredes y Fernández; Messi, Álvarez y González o Almada.

Foto: X oficial de Argentina.

El equipo nacional se encuentra motivado y con todos los jugadores disponibles, aunque Scaloni continuará observando cada detalle en los entrenamientos para tomar la decisión final. La atención está puesta en el rendimiento de los convocados, la estrategia táctica y la recuperación de jugadores clave, con el objetivo de llegar con la mejor preparación posible al inicio del Mundial.

Argentina busca consolidar su juego colectivo y confirmar la base del equipo que defenderá los colores albicelestes en la próxima cita mundialista, utilizando estos amistosos como laboratorio para pulir detalles y fortalecer la química entre los titulares y los convocados.