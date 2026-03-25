La Selección Argentina comenzó los entrenamientos con la mira en el amistoso del viernes

La Selección Argentina realizó este martes su primer entrenamiento con el plantel completo en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, con la mirada puesta en el amistoso ante Mauritania.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó así una semana de preparación intensa, que incluirá trabajos tácticos y definiciones de cara a los compromisos programados en La Bombonera.

Estas prácticas se desarrollan en un contexto clave, ya que serán las últimas antes de la definición de la lista para el Mundial 2026.

Un inicio con plantel completo

La Selección Argentina pudo contar con todos los convocados en este primer ensayo, luego de la llegada de los últimos futbolistas que se sumaron en las últimas horas.

Entre ellos se destaca el arribo de Agustín Giay, quien fue convocado tras la baja de Gonzalo Montiel por lesión.

Además, el cuerpo técnico ya había tenido que realizar otro ajuste previo con el ingreso de Lucas Martínez Quarta en reemplazo de Leonardo Balerdi.

#SelecciónMayor El equipo de Lionel Scaloni completó su primer entrenamiento en Ezeiza 💪🏻 ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/JUgpEAKJ0F — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 24, 2026

Bajas y evaluación del plantel

A las modificaciones en la lista se suman las ausencias de Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quienes no fueron convocados por distintas molestias físicas.

Sin embargo, todos ellos son considerados piezas importantes dentro del esquema de la Selección Argentina y podrían volver en caso de recuperarse a tiempo. En este escenario, los entrenamientos cobran relevancia no solo por la preparación de los amistosos, sino también por la evaluación individual de los futbolistas.

El cuerpo técnico aprovechará esta semana para observar el rendimiento de varios jugadores que buscan asegurarse un lugar en la lista definitiva. En distintos sectores del equipo hay competencia abierta, tanto en el arco como en la defensa, el mediocampo y el ataque.