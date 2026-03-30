Avanza la causa por la descarga eléctrica a Esteban: “El cura no se comunicó con la familia”, afirmó el abogado

Avanza la investigación judicial por la descarga eléctrica a Esteban, de 12 años, un hecho que conmocionó a la comunidad de Paraná, y que hoy tiene como imputado al sacerdote César Smith, acusado de tentativa de homicidio. El niño permanece internado, estable y fuera de peligro, aunque aún debe afrontar intervenciones quirúrgicas por las graves quemaduras sufridas tras quedar adherido a una instalación eléctrica conectada a 220 voltios.

“Esteban está bien, estable, fuera de peligro, aunque sigue internado, sin alta médica”, explicó Leopoldo Cappa, abogado. Además, detalló la gravedad del episodio: “Quedó pegado a 220”.

El estado de salud y la intervención médica

El niño sufrió lesiones severas, principalmente en el lado izquierdo de su cuerpo. “Está frito. Se ve que está muy comprometido Esteban en su lado izquierdo, brazo y pierna, siendo esta última la más afectada, por lo que deben realizarle una intervención que en principio iba a ser hoy, pero debido a una urgencia en el hospital de niños, la cirugía fue aplazada para mañana, cuando le extraerán piel de la zona de la cadera para realizar un injerto en la pierna”, relató.

Según se informó, tras la cirugía, el menor podría recibir el alta hospitalaria si evoluciona favorablemente, aunque su recuperación total demandará tiempo.

La causa judicial y la imputación al sacerdote

En paralelo, avanza la investigación judicial y, según explicó Cappa, ya se encuentra prácticamente concluida en su etapa inicial.

El eje de la acusación radica en la instalación eléctrica que provocó el hecho. “El hecho está acreditado: hubo una intención de que cualquier persona indeterminada que se subiera a ese techo, con cualquier fin, al tocar esa malla cima conectada directamente a 220 voltios, quedara expuesta a un resultado que, desde el punto de vista científico, solo puede ser la muerte”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el desenlace no fue fatal por una intervención fortuita: “El vecino, que trabajaba en electricidad, llegó con botas especiales, pudo subir al techo, despegarlo, bajarlo y brindarle los primeros auxilios”. El hecho de que le hayan salvado la vida es lo que rompió el nexo causal.

Se destaca que el imputado nunca tomó contacto con los familiares de Esteban. “El cura nunca se comunicó con la familia y no tiene medida de coerción tampoco, con los testigos ni con la familia, por lo tanto, podría hacerlo o haberlo hecho”.

Cómo sigue el proceso judicial

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio, lo que implica una escala penal significativa. “Inicia en los 5 años y 8 meses”, detalló el letrado, quien además cuestionó la defensa del imputado.

Avanza la causa por la descarga eléctrica a Esteban, de 12 años

“Si hubiera sido un malhechor o un presunto delincuente que se subiera al techo, también habría sido considerado homicidio, ya que el techo no forma parte del interior del hogar y está prohibido electrificarlo a 220 voltios”, afirmó. También subrayó que la vivienda no estaba habitada al momento del hecho. “Es ilógico que el chico, sabiendo que no hay nadie, pensara que golpeando la puerta le iban a atender y devolver la pelota. Se habla de que falta educación en el hogar, de que no hay que trepar a los techos de los vecinos. Le estamos pidiendo ese criterio a un adolescente de 12 años y no criterio a una persona adulta e instruida”, comentó.

Una vez que Esteban reciba el alta médica definitiva, se avanzará hacia la etapa de elevación a juicio, donde las pruebas reunidas —como pericias, testimonios y registros— serán claves para definir la responsabilidad penal del acusado.