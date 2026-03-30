Tiroteo en escuela de Santa Fe: La defensa reveló que el atacante tenía antecedentes de autolesiones

Un episodio de extrema violencia sacudió a la Escuela N° 40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Un alumno de tercer año, de 15 años, ingresó armado y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de un estudiante de 13 años y dejando a otros dos menores heridos, de 13 y 15 años.

En la tarde de este lunes, surgieron nuevos detalles en la causa por el tiroteo en la escuela Mariano Moreno. Los abogados defensores del adolescente de 15 años confirmaron a AIRE que el joven había atravesado "episodios autolesivos y se encontraba bajo tratamiento psicológico".

Según los letrados Néstor y Mariana Oroño, el menor presentaba "rasgos de introversión" y había protagonizado episodios de autoatentados contra su vida.

La defensa señaló que los padres del adolescente están separados, factor que pudo influir en su psiquis. Mientras el padre (residente en Entre Ríos) viajó a Santa Fe para solicitar la representación legal, la madre permanece en San Cristóbal "conmocionada y dolida".

La madre vive en San Cristóbal y tenía al joven a su cuidado. El padre, por su parte, mantenía contacto con el adolescente a pesar de no convivir con él.

Trasladaron al atacante a la ciudad de Santa Fe

Los abogados del menor detenido por haber atacado a tiros a compañeros en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, indicaron que el adolescente fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, para ser alojado en un lugar especializado para menores.

Vecinos y alumnos se manifiestan en San Cristóbal por el asesinato de Ian C.

Alumnos y vecinos de San Cristóbal se manifestaron en la plaza principal tras el asesinato de Ian C. de 13 años. Los testimonios recogidos describieron una mañana de terror. Una alumna que presenció el hecho contó que escuchó los disparos a las 7:10: "En ese momento escuchamos los primeros disparos, pensamos que había explotado una garrafa", contó. "Yo retrocedí y veo al agresor con la escopeta. Me desesperé y corrí hacia un patio que tiene límite con la ruta". Y sumó: "Mientras corría, escuché dos disparos que pasaban por atrás mío".