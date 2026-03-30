Trágico tiroteo en escuela de Santa Fe: "Le podría haber tocado a mi hijo", dijo el padre de un alumno

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y perpetró un ataque que dejó a un estudiante muerto y a otros heridos. Todo sucedió cuando los alumnos esperaban para izar la bandera.

Juan Albati, padre de un alumno del colegio, dialogó con Elonce y relató la experiencia de su hijo y la conmoción general que se vive en la localidad. “Mi hijo, gracias a Dios se encuentra bien y la ciudad se encuentra totalmente consternada ante una situación de tenor. La verdad todavía no nos entra dentro de la cabeza que en una ciudad de 18.000 habitantes pase un hecho de estas características”, expresó.

Consultado sobre si su hijo era compañero del agresor, aclaró: “Mi hijo es compañero de la víctima, que tiene la misma edad. Está comenzando la secundaria en esta escuela, como el otro niño, pero no compartían la misma aula porque hay cuatro divisiones dentro del colegio”.

Ian Cabrera, el chico asesinado en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno"

El padre describió cómo vivió su hijo el episodio de violencia: “Lo llevé en auto y lo dejé en la escuela a las 6.50 y a las 7.30 me llamó una amiga de mi esposa para decirme que me lo traía a casa porque había pasado este hecho en la escuela. Nazareno, mi hijo, conmocionado me dijo: ‘Papá, yo llegué a la escuela, me fui al curso, dejé la mochila y me fui con un amigo para el patio porque se venía el momento de izar la bandera y demás´. Ahí escucharon el primer disparo, salieron corriendo, saltaron un tejido, el tapial y terminaron en la calle”.

El momento del violento episodio

Sobre la experiencia dentro del colegio, agregó: “No logró divisar más nada. Gracias a Dios se encuentra fuera de peligro, pero seguramente el contexto también, además de los disparos, incluía gritos y corridas. Todos los chicos recién dejaban su mochila, todos salieron o trataron de protegerse, de esconderse. La verdad que cuando van pasando las horas uno va tomando conciencia del hecho que trascendió. Cada vez uno se va quedando sin palabras, le podría haber tocado al mío”.

Respecto al agresor, explicó que “a la familia la conozco porque son de acá y somos 18.000 habitantes en la ciudad, nos conocemos. Esta familia tiene un comercio. No tenemos relación personal con él ni con su entorno familiar, con lo cual no puedo describir situaciones o motivos por los cuales una persona toma esta decisión. Seguramente será parte de las investigaciones que realizarán. Pero dentro de las hipótesis están todas: puede ser tema de bullying, problemas familiares, pertenecer a alguna red social o entorno de red social que influyan. Hoy en día los adolescentes están muy expuestos”.

Escuela donde ocurrió el hecho

Albati también compartió cómo actuaron las autoridades del colegio: “Nos dijeron que vayamos a retirar a los alumnos que estaban en una plaza, muy cerca de la escuela, a 50 o 60 metros. La mochila de mi hijo quedó en el colegio porque lógicamente está cerrado y es parte de la investigación y la pericia que tienen que realizar. Más allá de eso, no se sabe cómo continuarán las cosas en estos próximos días”.

Finalmente, el padre reflexionó sobre la responsabilidad de la escuela: “Me imagino que las autoridades de la escuela deben estar en la misma situación. Es una situación rara, no me gustaría estar en los zapatos de estas personas porque es una responsabilidad muy grande. Pero lamentablemente es el hecho que nos toca vivir”. Elonce.com