Video: un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

Ocurrió este lunes a primera hora en un establecimiento educativo de San Cristóbal. VIDEO muestra el momento del violento ataque.
Un alumno ingresó armado y mató a un compañero en un establecimiento educativo del departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.
El estremecedor suceso sucedió este lunes, a primera hora, en la Escuela N°40 "Mariano Moreno", según revelaron medios locales.
“El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz.
El ataque sucedió alrededor de las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar.
En ese momento, uno de los estudiantes sacó un arma de la mochila y comenzó a disparar. Mató a uno de sus compañeros y habría herido a otros dos con perdigones.
Como consecuencia del ataque armado, un alumno falleció y otros dos resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados al hospital de la localidad.
“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario quien señaló que el menor habría utilizado una escopeta.
“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.