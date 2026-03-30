Trágico tiroteo en escuela de Santa Fe: “Dijo ‘sorpresa’ y empezó a disparar”, reveló testigo

Un episodio de extrema violencia sacudió a la Escuela N° 40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Un alumno de tercer año, de 15 años, ingresó armado y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de un estudiante de 13 años y dejando a otros dos menores heridos.

El ataque comenzó dentro del baño de la planta alta, según el relato de Axel, compañero de las víctimas y del agresor. El alumno describió que, al momento del ataque, no se encontraba cerca del tirador, sino en una zona del colegio donde buscó refugio. Señaló a C5N que la situación se volvió clara y aterradora cuando vio al agresor asomarse con una escopeta por la puerta que da al patio externo.

La reconstrucción de los hechos indica que el estudiante ingresó a la escuela portando una escopeta oculta en un estuche de guitarra. Axel transmitió lo que escuchó de otros compañeros: “Me dijeron que el chico fue primero a los baños de la parte alta. Ahí donde se encontró con la víctima y le disparó”.

Después del primer disparo en el baño, el atacante salió al hall de entrada, donde hay cámaras de seguridad, y siguió efectuando disparos. Según Axel, el agresor habría realizado entre cuatro y cinco tiros, sembrando el pánico entre los presentes.

La conmoción se extendió por toda la escuela. Axel contó que muchos estudiantes huyeron a toda prisa, algunos rompiendo ventanas y saltando desde alturas considerables. El miedo y la desesperación dominaron esos segundos: “Yo salí corriendo para donde pude, sin mirar atrás, a un costado, nada”.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando, tras disparar en el baño, el agresor gritó “Sorpresa” antes de continuar su recorrido armado. Este dato fue confirmado por testimonios recabados por la Policía y es la primera vez que se revela públicamente. Axel remarcó: “Disparaba como: al que le pego, le pego”.

La personalidad del agresor y la sorpresa entre los compañeros

Axel era amigo del atacante y compartían actividades deportivas fuera del horario escolar. Relató que jugaban al básquet juntos y que, en ocasiones, se reunían en la casa de amigos. “Era un chico que nada que ver con lo que pasó hoy. Era todo lo contrario, amable, gracioso, buena onda”, aseguró.

Según su testimonio, el agresor no había mostrado señales de violencia ni cambios de comportamiento en los días previos. El propio Axel y otros compañeros coincidieron en que la tragedia los tomó completamente por sorpresa: “Jamás era, jamás se imaginaron que este chico pudiera tener la reacción que tuvo”.

Tiroteo en escuela de San Cristóbal, Santa Fe

Consultado sobre la posibilidad de que el atacante atravesara momentos difíciles, Axel sostuvo que nunca lo notó retraído ni dio indicios de estar pasando por una situación personal conflictiva. Planteó, no obstante, la hipótesis de que pudo haber sufrido bullying o agresiones, tanto en la escuela como en el ámbito familiar: “Era como que lo ocultaba bien y no lo demostraba”.

Axel aclaró que no tenía detalles sobre la familia del agresor ni sobre su contexto hogareño, aunque especuló que “también puede ser un tema familiar que no está yendo bien, algunas discusiones o algo que lo llevaron a tomar esas decisiones”.

Detalles del hecho y la intervención de adultos

El agresor ingresó al establecimiento con una escopeta, oculta en un estuche de guitarra, a pesar de que en tercer año no hay clases de música, salvo en la modalidad artística. Axel consideró extraño el ingreso de un instrumento en esas circunstancias: “Es medio raro un estuche de una guitarra”.

El ataque dejó un saldo de un menor fallecido y dos heridos: uno de 13 años, quien fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela con perdigones en cara y cuello, y otro de 15 años, con lesiones de menor gravedad, ambos fuera de peligro.

La situación fue controlada por un asistente escolar que, con valentía, se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle el arma. Poco después, la Policía detuvo al atacante y evacuó el edificio, mientras la zona era acordonada, publicó Infobae.

El video del ataque

Algunos compañeros del tirador grabaron videos con sus teléfonos celulares del momento de los disparos y de las corridas de los estudiantes, desesperados por escapar.

Mientras el atacante fue detenido, la escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada por la Policía de Santa Fe, destacaron las fuentes. Se abrió una investigación para esclarecer el caso.