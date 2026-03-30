Confirmaron la detención del alumno que mató a un compañero en escuela de Santa Fe

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmó la detención del autor del tiroteo en una escuela de San Cristóbal, al norte de la provincia. Se trata de un menor de 15 años, que cursa tercer año, y el cual fue arrestado tras el ataque que tuvo lugar en la escuela N°40 “Mariano Moreno”. El mismo, ocurrió pasadas las 7 de la mañana cuando el alumnado izaba la bandera.

Según trascendió, el ataque armado se dio cuando el agresor ingresó al establecimiento educativo -se estima que con una escopeta en un estuche de guitarra- y efectuó una serie de disparos.

La situación fue controlada por un asistente escolar que, con valentía, se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle el arma.

Como consecuencia del ataque, uno de los alumnos falleció y otros resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados al hospital. Uno de ellos, inclusive, debió ser llevado a Rafaela en donde fue intervenido de urgencia.

El doctor Borsini, a cargo del Hospital de San Cristóbal, confirmó que los dos alumnos presentaban heridas por perdigones. “Son lesiones leves”, explicó, aunque uno de ellos debió ser derivado para estudios de mayor complejidad. Según precisó el médico, uno de los chicos tenía impactos en la región frontal y en el tórax.

“El otro chico tenía heridas en el brazo y un pequeño impacto en el tórax. Estaba consciente, hablando”, detalló.

Ambos estudiantes, indicó, se encontraban estables. Sin embargo, remarcó el fuerte impacto emocional: “Están en estado de shock”.

🚨 TERROR EN UNA ESCUELA DE SANTA FE: UN ALUMNO ABRIÓ FUEGO Ocurrió esta mañana en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Un adolescente de 15 años entró armado y disparó contra sus compañeros en pleno patio. El ataque se produjo durante el izamiento de la bandera.… pic.twitter.com/g8rvkKKOLD — Boing 97.3 (@radioboing) March 30, 2026

El director del hospital explicó que no solo hubo heridos por los disparos. En medio del pánico, varios estudiantes sufrieron lesiones al intentar escapar.señaló.

El relato del horror

Tras el fatal suceso, un alumno que se encontraba al momento del hecho en la escuela narró qué se vio en ese entonces. "Estábamos saliendo con tres amigos y se escucharon los disparos al momento para izar la bandera. Escuchamos los disparos y pensamos que estaban pateando puertas. Al tercer o cuarto disparo salieron todos corriendo", relató el joven a Aire de Santa Fe.

"Yo salí con un grupo de chicos que no conocía, saltamos los tapiales y un señor nos ayudó. Después llegó la policía, la ambulancia y había heridos. Estábamos todos asustados pensando lo que había pasado", sostuvo.

"Creíamos que estaba explotando algo. Esto no se va a poder olvidar nunca porque va a quedar para siempre la muerte de nuestro compañero", concluyó.