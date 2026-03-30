Estremecedores relatos de padres tras el tiroteo en escuela de Santa Fe

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y perpetró un ataque que dejó a un estudiante muerto durante la mañana del lunes, cuando los alumnos aguardaban el inicio de clases.

El atacante, de 15 años, efectuó entre cuatro y cinco disparos. Mató a uno de sus compañeros, de 13 años, e hirió a otros de la misma edad con perdigones. El ataque sucedió alrededor de las 7:15, cuando se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar.

La madre de una alumna relató a C5N los minutos de pánico vividos durante el ataque. “Estoy todavía asustada. A las 7.30, recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Fui a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela. En el camino, en mi desesperación, ver la cantidad de chicos, a las dos o tres cuadras de la escuela había chicos corriendo para todos lados, con cara de perdidos”, contó María José, quien destacó el caos que se generó en el momento. “Salieron todos corriendo por atrás, otros saltaron alambrados e incluso saltaron de las ventanas del edificio. Escuchar el relato de los chicos es terrible, no esperaban una situación de esta magnitud”, agregó la madre.

En medio del impacto, otro padre de un estudiante habló con Ahora Vengo y relató en primera persona cómo vivió su hijo los momentos de terror. "Estaban izando la bandera y escucharon los tiros. Todavía no estamos entendiendo mucho, estamos en shock”, expresó Julián, padre de un alumno de primer año del establecimiento. Según contó, había dejado a su hijo en la escuela cerca de las 7.10, como cada mañana, y minutos después recibió un llamado que lo alertó sobre disparos dentro del colegio.

El adolescente regresó a su casa poco después, visiblemente afectado. “Llegó consternado, lagrimeando”, relató su padre. Y agregó: “Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después otro. Y ahí empezó a correr”.

De acuerdo al testimonio, el estudiante escapó junto a otros compañeros en medio de una escena caótica. “Me dijo: ‘salté uno o dos tejidos, un tapial y salí a la calle’”, recordó Julián.

El relato describe una estampida de alumnos que intentaban ponerse a salvo. “Imaginate lo que tiene que haber sido. Mi hijo estaba en el patio, no quiero pensar lo que fue adentro de la escuela”, sostuvo.

El padre también indicó que, tras huir, su hijo fue contenido por la familia de otro compañero. “Se refugiaron en la casa de una abuela”, explicó.

El hecho resulta aún más impactante por el contexto: “Hace 20 o 25 días empezaron las clases. Es un cambio importante para los chicos que arrancan la secundaria, y que pase algo así nos deja a todos con los ojos abiertos”, expresó.

Silvana también es madre de otra alumna de la institución y comentó: “Los chicos dijeron que llevó el arma camuflada en un estuche de guitarra porque él practicaba guitarra”.

También contó que debió consolar a su hija, que llegó llorando desde la escuela. Y subrayó: “Es una situación desgarradora, mi nena llegó a casa llorando y diciendo que un chico entró con un arma y que le iba a disparar a todo un curso”.

Por último, señaló que, según el relato de los alumnos y de los propios docentes, el agresor se trata de “un chico muy tranquilo” y que “no tenía mala conducta”.

Anticipan una "investigación exhaustiva"

"Estamos siendo cautelosos con la información porque hay que resguardar la situación de los menores", expresó el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, previo a la oficialización de los hechos.

El funcionario dijo que el hecho "se dio en el marco de una escuela", por lo que "hay niños menores que están en estado de shock, padres preocupados y toda una comunidad preocupada y dolida".

Galgrascoli consignó que "va a haber una investigación exhaustiva, concreta y profunda en manos del Fiscal Regional y los fiscales, y el apoyo de la Policía de Santa Fe y la Policía de Investigaciones".

El video del ataque