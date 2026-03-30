Pullaro sobre el tiroteo en escuela: "Se está trabajando para acompañar a las familias"

Pullaro habló sobre el tiroteo en escuela de San Cristóbal. A primeras horas de este lunes se conoció un trágico hecho en la ciudad de San Cristóbal, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde un alumno mató a otro en el interior de una escuela.

Con el correr de los minutos se fueron confirmando datos del horror vivido en el establecimiento Mariano Moreno de la ciudad norteña.

Al respecto, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó declaraciones desde Rosario: “Inmediatamente suspendimos la actividad que teníamos con los ministros, están viajando para allá para poder acompañar a las familias y la comunidad educativa en este momento tan duro y trágico que nos toca vivir”.

Al mismo tiempo, el mandatario provincial aclaró que “es muy difícil analizar una hora después, solo puedo decir lo que estamos haciendo en este momento” y señaló: “Se está trabajando sobre la persona que cometió este delito y activar el proceso penal sobre el victimario”.

“Lo inmediato es estar presentes, acompañar y garantizar que la Justicia actúe”, señaló, destacando la respuesta articulada del Gobierno ante un hecho de extrema gravedad y carácter inédito en la provincia.

Ministros al norte

Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, el Gobierno Provincial envió al lugar un equipo de acción interministerial. En el lugar estarán presentes el ministro de Educación; José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Además estarán trabajando en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León Secretaría de Niñez; y Diana Gallo Secretaria de Territorio del Ministerio de Educación. Todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región.

De este modo, el Estado provincial recabará toda la información necesaria, para tomar las medidas pertinentes, que serán informadas en un encuentro con la prensa en el transcurso de la mañana.