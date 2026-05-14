La Justicia confirmó pagos en efectivo de Manuel Adorni por estadías de lujo en Gualeguaychú

El actual jefe de Gabinete gastó un total de $2.350.000 en dos viajes en 2024 y 2025

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras la confirmación de pagos en efectivo por estadías en un hotel de lujo en Gualeguaychú. Según fuentes judiciales, el actual jefe de Gabinete gastó un total de $2.350.000 en dos viajes realizados entre 2024 y 2025.

Las estadías se concretaron en el exclusivo Bolacuá Hotel Club de Campo, donde Adorni reservó habitaciones dobles durante dos fines de semana: del 6 al 8 de diciembre de 2024 y del 28 al 30 de noviembre de 2025. El complejo ofrece servicios all inclusive y actividades recreativas como cabalgatas, tenis, cine y piscina.

Estos gastos se incorporaron a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si existió un incremento

patrimonial injustificado por parte del funcionario. La información había trascendido inicialmente en medios locales, que además señalaron que se habría solicitado reserva sobre las estadías.

Movimientos en billeteras virtuales

La investigación no se limita a los viajes. En paralelo, la Justicia espera informes sobre movimientos por más de u$s100.000 en billeteras virtuales vinculadas a Adorni, específicamente en plataformas como Binance y Lemon, utilizadas para operar con criptomonedas.

La actividad pública de Adorni

Mientras avanzan las medidas de prueba, el funcionario mantiene su actividad pública. En los últimos días participó junto al presidente Javier Milei en actividades oficiales y defendió el rumbo económico del Gobierno, destacando proyectos de inversión energética y asegurando que el país atraviesa una etapa de estabilidad macroeconómica.

En medio del escándalo, Adorni evitó dar definiciones de fondo sobre la causa y sostuvo que hablará públicamente “cuando la Justicia aclare todo”. Entretanto, también lanzó críticas hacia el periodismo, al denunciar la existencia de “muchos traidores” en la cobertura del caso.

El hermano de Adorni, imputado

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado provincial, exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La causa judicial es por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por Daniel Rafecas.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió posibles inconsistencias en el crecimiento patrimonial de Francisco Adorni durante su paso por la función pública. El dirigente llegó al Gobierno nacional como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y, posteriormente, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Además de su trayectoria en el Ejecutivo, el dirigente logró en las últimas elecciones una banca en la Cámara de Diputados bonaerense, donde actualmente integra el bloque de La Libertad Avanza. La investigación busca determinar si el crecimiento de su patrimonio declarado guarda relación con sus ingresos como funcionario público.

Las inconsistencias patrimoniales bajo investigación

Según consta en la causa, el fiscal Marijuán solicitó informes a más de 30 organismos y entidades financieras, además de ordenar el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador provincial. La investigación pone el foco sobre el incremento patrimonial registrado entre las declaraciones juradas correspondientes a 2024 y 2025.

En su presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA) correspondiente al año 2024, Francisco Adorni declaró poseer el 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados ubicada en City Bell, partido de La Plata, adquirida mediante crédito hipotecario en octubre de 2016 y valuada en $38.790.000. También informó la titularidad del 50% de un automóvil Chery Tiggo modelo 2017, adquirido en octubre de 2023 y valuado en $5.000.000.