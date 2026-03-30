Fatal tiroteo en escuela: revelan que el agresor "atravesaba una situación muy compleja en el ámbito intrafamiliar”

REDACCIÓN ELONCE
El ministro de Educación de Santa Fe brindó detalles tras el tiroteo en una escuela, donde un chico mató a compañero. El funcionario dijo que “no se trataba de un conflicto intraescolar”, aunque aclaró que la investigación sigue en curso.
El crimen en escuela de Santa Fe generó conmoción este lunes y el ministro de Educación provincial, José Goity, afirmó que “el agresor atravesaba una situación muy compleja en el ámbito intrafamiliar”, al referirse al adolescente que ingresó armado y mató a un compañero dentro de un establecimiento educativo.
El funcionario brindó declaraciones en medio de un fuerte impacto social y pidió prudencia ante la circulación de versiones no confirmadas. “Tenemos algunos datos y certezas, pero también muchas cuestiones sobre las cuales vamos a tener que trabajar”, señaló, en referencia a la investigación en curso.
En ese marco, Goity remarcó que el alumno involucrado no presentaba antecedentes ni intervenciones previas dentro del sistema educativo. “No registra antecedentes ni intervenciones del sistema socioeducativo a lo largo de su trayectoria escolar”, sostuvo, al tiempo que aclaró que, hasta el momento, no se trataba de un conflicto intraescolar.
Investigación en curso y medidas del Gobierno
Tras el hecho, el Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de las clases en la institución y activó un operativo integral de asistencia. Equipos especializados comenzaron a trabajar en la contención de la comunidad educativa, mientras se avanza en la reconstrucción de lo sucedido.
“Que la escuela no tenga actividad no quiere decir que no tengamos que trabajar, y muchísimo, sobre lo que sucedió”, expresó Goity, quien destacó la necesidad de abordar el caso desde múltiples dimensiones.
El funcionario detalló que intervienen de manera coordinada distintas áreas del Estado, entre ellas los ministerios de Salud, Seguridad y organismos de niñez, con el objetivo de acompañar tanto a los estudiantes como a sus familias en este contexto crítico.
Identificación de la víctima y estado de los heridos
El hecho ocurrió en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años disparó contra sus compañeros. La víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, de 13 años, quien murió producto de las heridas.
Durante una conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Coccocioni, confirmó que además hubo otros dos menores heridos. “Tanto el presunto autor como sus víctimas son todas personas menores de edad. Algunos datos nos obligan a una doble precaución a la hora de comunicar”, explicó.
Según detalló, los heridos, de 13 y 15 años, fueron trasladados a hospitales públicos y, en principio, se encontraban fuera de peligro. El menor de 13 años fue derivado al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, donde ingresó con código rojo, aunque posteriormente evolucionó favorablemente.
Atención médica y evolución de los pacientes
De acuerdo con información médica, el adolescente presentaba impactos de bala en la región frontal y en el tórax, lo que motivó su traslado a un centro de mayor complejidad para la realización de estudios complementarios.
Posteriormente, se indicó que el joven se encontraba lúcido y hemodinámicamente estable, aunque se dispuso su derivación al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, en la capital provincial, para continuar con su tratamiento.
En tanto, el otro herido, de 15 años, fue atendido por lesiones superficiales en un brazo y en el tórax. Los profesionales de salud señalaron que su estado era estable y que permanecía bajo observación médica, publicó Infobae.
Un hecho sin precedentes y el impacto social
El ministro Goity calificó el episodio como un hecho de extrema gravedad y sostuvo que no existen antecedentes de este tipo en la provincia ni en el país. “Es algo que nos atraviesa como sociedad y que no tiene antecedentes de este nivel”, afirmó.
El caso abrió un debate profundo sobre la violencia en entornos escolares y la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención y acompañamiento en situaciones complejas, especialmente aquellas vinculadas al ámbito familiar.
Mientras la investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias del ataque, las autoridades insistieron en la importancia de manejar la información con responsabilidad y de priorizar la protección de los menores involucrados.