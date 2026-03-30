Semana Santa en Parroquia San Agustín: agenda completa y actividades especiales

En la parroquia San Agustín, de Paraná, se ultiman los detalles de las celebraciones litúrgicas y actividades especiales de Semana Santa. El padre Ignacio Patat adelantó a Elonce la programación y destacó que, más allá de las misas tradicionales, habrá iniciativas para toda la comunidad. “Nos preparamos con toda la fuerza para celebrar estos días, esta Semana Santa que dio comienzo el fin de semana con la celebración y la bendición de los ramos”, indicó el sacerdote.

Según explicó, las celebraciones principales incluyen la misa del Jueves y Viernes Santo, la vigilia del sábado y la misa del domingo, pero también se suman propuestas comunitarias. “El templo va a permanecer abierto toda la noche hasta las 7 u 8 de la mañana del día viernes. La propuesta es acercarnos, rezar, compartir la oración, tratar de hacerlo en comunidad con algunas guías para quienes vengan”, señaló Patat.

Peregrinación en familia y actividades especiales

Entre las iniciativas destacadas, se encuentra la tradicional caminata de siete iglesias. “Saldríamos a las 9 de aquí recorriendo siete puntos y volviendo a la parroquia San Agustín. La idea es peregrinar en familia en la zona de San Agustín para empezar y terminar aquí”, explicó el sacerdote. El recorrido incluirá Jesús Misericordioso, Santísima Trinidad, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Guadalupe, Cristo Peregrino y San Francisco de Asís.

Además, el tradicional Vía Crucis se realizará desde la parroquia hasta el centro San Francisco, en el marco del año jubilar por los 800 años del nacimiento de San Francisco de Asís. “La liturgia propia del sábado será a las 20 y la misa del domingo cerrará las celebraciones”, agregó Patat.

Cambios en la parroquia y nuevas responsabilidades

El padre Ignacio Patat también adelantó su traslado a la comunidad de Nuestra Señora de la Merced, a 50 kilómetros de Paraná, donde ejercerá el Ministerio Sacerdotal a partir de mayo. “Si va a haber reemplazo o persona que se encargue de la atención a la prensa, eso no lo sé. Seguiré un tiempo más acompañando y animando el trabajo de la comunicación”, comentó.

La Parroquia San Agustín presenta su cronograma para Semana Santa

Finalmente, el sacerdote dejó un mensaje de bendición para la comunidad. “Gracias a Canal 11 que siempre está atento a la vida de las parroquias y de los creyentes. Que nos bendiga Dios: padre, hijo y espíritu santo. Amén”, concluyó.