La Iglesia San Miguel anunció sus celebraciones y actividades de Semana Santa

En el marco de la Semana Santa, la parroquia San Miguel de Paraná dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollará durante los próximos días, con propuestas litúrgicas y comunitarias abiertas a la participación de los fieles.

El anuncio se realizó a través de una entrevista con Ricardo Vera, delegado episcopal de la Juventud, y Rocío San Martín, coordinadora de la Pastoral de la Juventud, quienes brindaron detalles sobre las celebraciones previstas.

En ese contexto, Vera señaló que el período ya comenzó con el Domingo de Ramos y explicó el sentido de estas fechas: “La Semana Santa ya arrancó, estamos entrando en este ritmo donde la propuesta es bajar la velocidad para poder disfrutar de los momentos”.

Las celebraciones centrales

Entre las actividades principales de Semana Santa, se destacó la Misa Crismal que se celebrará el miércoles a las 19 en la Catedral, con la participación de los sacerdotes de la diócesis.

En tanto, el jueves se realizará la misa de la Última Cena en la parroquia San Miguel, mientras que el viernes tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor.

Sobre el significado de estas prácticas, Vera explicó: “El Viernes Santo es un día de ayuno y recogimiento, para poder encontrar la interioridad y vivir ese momento en oración”.

Ricardo Vera y Rocío San Martín. Foto: Elonce.

También agregó que, en la actualidad, se proponen nuevas formas de vivir ese tiempo: “Uno de los desafíos hoy es separarnos un poco de los medios, de las redes, de las nuevas tecnologías, no porque sean malos, sino para poder encontrarnos con los demás y con uno mismo”.

Propuestas abiertas a la comunidad

Por su parte, Rocío San Martín destacó otras actividades previstas durante la Semana Santa, como la tradicional Marcha de las Siete Iglesias, que se realizará el viernes desde las 20.

“Es un evento que invita a la reflexión, a calmarnos y también a compartir con otros”, expresó, al tiempo que indicó que el recorrido comenzará en la parroquia San José Obrero y finalizará en la Catedral.

Además, señaló que quienes deseen conocer los horarios de celebraciones en distintas parroquias pueden consultar la información en plataformas digitales: “Hay una página (Horarios de Misa Paraná) donde están todos los horarios de misas en Paraná, para que cada uno pueda elegir la parroquia más cercana”.

Horarios de misas en la Iglesia San Miguel

Miércoles Santo – 19 hs misa.

Jueves Santo – 20 hs misa, Adoración delante del monumento hasta las 00.

Viernes Santo – 17 hs misa, Confesiones desde las 8.30

Sábado de Gloria – 20 hs misa.