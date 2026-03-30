Presentaron la agenda de Semana Santa en Paraná con propuestas turísticas y culturales

La Municipalidad de Paraná presentó la agenda de actividades para Semana Santa, que se desarrollará desde el miércoles previo hasta el domingo, en el marco del fin de semana largo que combina feriados nacionales y una fuerte expectativa en el sector turístico.

El anuncio se realizó mediante una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani, junto a representantes del sector privado y del área productiva local. Allí se detalló la programación que abarcará distintos espacios de la ciudad.

Propuestas en toda la ciudad

Durante la presentación, se detalló que la agenda de Semana Santa incluirá actividades tradicionales como el Vía Crucis Viviente y la Marcha de las Siete Iglesias, además de recorridos turísticos guiados, eventos culturales y propuestas deportivas.

También habrá actividades en zonas como Puerto Sánchez, Bajada Grande y la costanera, donde se desarrollarán ferias con participación de emprendedores, artesanos y gastronómicos.

Clavenzani remarcó el carácter amplio de la programación al señalar: “No es solamente hotelería o gastronomía, hay una enorme propuesta que se compendia con el trabajo conjunto entre el Estado municipal y el sector privado”.

Puerto Sánchez será uno de los puntos con más convocatoria.

Además, precisó dónde se podrá consultar el detalle completo: “La agenda está disponible en el sitio oficial www.parana.tur.ar y en las redes del municipio”.

Expectativas y movimiento turístico

Por su parte, el representante de la Asociación Hotelera Gastronómica, Marcelo Barsuglia, expresó: “Sabemos que Semana Santa es uno de los fines de semana más importantes para la ciudad y se espera una buena actividad”.

En relación a las reservas, Clavenzani indicó que actualmente se ubican entre el 35 y el 40 por ciento, aunque aclaró que el comportamiento del turismo ha cambiado en los últimos años: “Hoy no se planifica con tanta anticipación, Paraná es un destino de escapada y eso influye en la decisión de viajar”.

En la misma línea, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, sostuvo: “Es una agenda muy nutrida que se construye con el sector privado y que genera oportunidades de trabajo para emprendedores y comerciantes locales”.

La agenda de Semana Santa en Paraná se extenderá durante cinco días y concentrará actividades en distintos puntos de la ciudad, con propuestas orientadas tanto a residentes como a quienes elijan el destino para el fin de semana largo.