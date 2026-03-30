Vuelve “Paraná Ama la Pizza” con 50% de descuento: los locales adheridos

La propuesta se realizará este miércoles 1° de abril de 20 a 24. Habrá promociones en pizzas seleccionadas para consumir en más de 20 locales adheridos.
Este miércoles 1° de abril se realiza una nueva edición de "Paraná Ama la Pizza”, con una propuesta que ofrecerá un 50% de descuento en pizzas de variedades seleccionadas en distintos locales adheridos. La actividad se desarrollará entre las 20 y las 24 horas y estará destinada al consumo en los establecimientos participantes.
La promoción forma parte de una propuesta gastronómica que busca incentivar el consumo local y generar un espacio de encuentro para vecinos y turistas. En ese sentido, se invitó a disfrutar de una noche distinta, pensada para compartir con amigos o en familia.
Los organizadores indicaron que el beneficio será exclusivo para quienes asistan a los locales, por lo que no incluirá pedidos por delivery. Además, se recomienda consultar en cada establecimiento por opciones aptas para personas celíacas.
La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Turismo.
El evento se enmarca en las actividades previas a Semana Santa y también forma parte de las celebraciones por el aniversario de la ciudad, promoviendo la gastronomía local como uno de sus principales atractivos.
Locales adheridos
Según pudo saber Elonce, los locales adheridos a la nueva edición de “Paraná Ama la Pizza” son los siguientes:
La Bartola Bar
Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
Tel.: 03434071406
WhatsApp.: +5493434513160
Las Vegas Pizzería (opción Sin Tacc)
Buenos Aires 499
Whatsapp: +5493434225737
Pizzeria Popular Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Whatsapp: +5493434682878
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Whatsapp: +5493433011000
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
WhatsApp: +5493434541005
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Tel.: 03434311270
WhatsApp.: +5493435053181
Picó (Opción sin Tacc)
Av. Almafuerte 1793
Whatsapp: 3434251402
Río Restó Bar
Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Whatsapp: 343 5165829
Liverpool City Restó
Dirección: Alameda de la Federación 419
WhatsApp.: 343 5054514
Nembyré
Playa del Rowing Club
Whatsapp: +549 3435129772
Boston Beer Pub
Dirección: Corrientes 527
Whatsapp;+543434161838
Lennox Bar (solo Sin Tacc)
Direccion: Arturo Illia 488
Whatsapp: +54 9 3436 20-0887
Boston Beer Pub
Dirección: Corrientes 527
Whatsapp;+543434161838
Flamingo Parana
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
Tel.: 0343 4311711
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
WhatsApp: +5493434545157
El Estribo Choperia
Italia 255
WhatsApp: +543434518015
El estribo coffee bar
La Rioja 153
WhatsApp: +5433435 03-3139
Iberico Bar (Opción Sin Tacc)
Dirección: Victoria 407
WhatsApp.: +5493434150656
La Cantina
WhatsApp.: +5493438471616
Blas Pareras 2507
De Barro
Salta 624
WhatsApp: +5493434664703
Blas Bar Café Restó
Blas Parera y Carlos Darwin.
Whatsapp: +54 9 3435 25-9528
Patio Alameda
Dire: Alameda de la Federación 435
Wsp: 3434 29-9621
El Refugio Restó
Juan Báez 745
3434722470
La Zona Parrilla y Restaurante
Santiago del Estero 360
Whatsapp: +54 9 343 507-9919
Bar Maipú
Maipú y Perón
Whatsapp: +5493434156124
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Whatsapp 3435061107
Maipú América
Av Américas 2130
Whatsapp 3435061108
Jardines del Triangular Patio Cervecero
Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde
WhatsApp: +5493434178896 / 4522561
Bodegón Las Flores
Córdoba 528
Whatsapp : 3435179742