Gran Paella Paraná: se reedita un clásico solidario de Semana Santa

El próximo 4 de abril se realizará una nueva edición de la tradicional Gran Paella Paraná en el Patito Sirirí, ubicado junto al cartel identificatorio de la ciudad. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la capital entrerriana durante el fin de semana de Semana Santa.
El próximo 4 de abril se realizará una nueva edición de la tradicional Gran Paella Paraná en el Patito Sirirí, ubicado junto al cartel identificatorio de la ciudad. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la capital entrerriana durante el fin de semana de Semana Santa.
La iniciativa, organizada por el Club Tilcara, se ha consolidado a lo largo de los años como un atractivo turístico destacado, combinando gastronomía, encuentro social y colaboración comunitaria. En esta oportunidad, lo recaudado estará destinado a la continuidad de obras de infraestructura dentro de la institución, entre ellas el nuevo vestuario de hockey y la iluminación de las canchas 3 y 4 de rugby.
Una propuesta que creció con el tiempo
La Gran Paella Paraná nació hace casi una década como una propuesta innovadora orientada a generar un evento de gran impacto visual y social, con el objetivo de recaudar fondos para el club. Desde sus inicios, la iniciativa se distinguió por la utilización de una paellera de gran tamaño -de casi tres metros de diámetro- que se convirtió en uno de los sellos distintivos del evento.
La primera edición, elaborada con pescado de río, tuvo una importante convocatoria de público y marcó el punto de partida de un crecimiento sostenido. Con el correr de los años, la propuesta se fue perfeccionando y logró trascender el ámbito deportivo, proyectándose también en distintos escenarios y actividades.
Actualmente, la Gran Paella Paraná representa no solo una fuente clave de financiamiento para el desarrollo del club, sino también una opción recreativa y gastronómica que suma valor a la agenda turística de la ciudad.
Venta de tickets
El valor del plato para esta edición será de $15.000 y la venta se realizará exclusivamente mediante reserva anticipada. Los interesados podrán adquirir sus tickets contactándose con jugadores de rugby o jugadoras de hockey del club, o bien acercándose a la Secretaría ubicada en el predio Ramón Brandolín, en la intersección de calles Zapata y Huergo, detrás de la UTN