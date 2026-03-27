Semana Santa: el padre Bonnin detalló el cronograma de celebraciones e invitó a “abrirnos al amor de Dios”

En el marco de la Semana Santa, el padre Leandro Bonnin, sacerdote de la Parroquia Cristo Peregrino, compartió con Elonce una profunda reflexión sobre el significado de estas fechas para la comunidad cristiana. En ese sentido, explicó que se trata de un tiempo clave para la fe, centrado en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

“Este tiempo para nosotros, los cristianos —los católicos especialmente, pero también otras denominaciones cristianas—, somos invitados a poner nuestra mirada del corazón, en lo que es el momento más importante de la vida de nuestro Señor Jesucristo”, expresó.

El sacerdote remarcó que desde los inicios del cristianismo, estos acontecimientos han sido considerados centrales. “Desde tiempos muy antiguos, los cristianos se preguntaron “¿cómo podemos mantener vivo el recuerdo de la Pascua?”. Y así fueron surgiendo las distintas celebraciones que dieron luego lugar a la Semana Santa”, agregó.

Celebraciones y actividades en la comunidad

En cuanto a las actividades previstas, Bonnin detalló que las parroquias de la diócesis se preparan con intensidad para vivir cada momento litúrgico. “Nos estamos preparando para vivir la Semana Santa con mucha intensidad”, afirmó.

Entre las celebraciones destacadas, mencionó la tradicional procesión de Ramos. “En nuestra parroquia, ubicada en calle Enrique Acebal 1157, vamos a tener la procesión de Ramos, que es uno de los elementos típicos de esta fecha, donde caminamos aclamando a Cristo Rey. En nuestro caso, será el sábado por la tarde, coincidiendo con la misa de niños a las 16:30. También se realizará en la capilla San Martín de Porres a las 17:30, partiendo desde la plaza”.

Asimismo, indicó los horarios del domingo: “El domingo a las 9:30 y a las 19, aquí en la parroquia, vamos a bendecir los ramos de olivo o las palmas”.

Un mensaje de amor en tiempos difíciles

De cara a la celebración de Pascua, el mensaje central gira en torno al amor y la misericordia. “Celebrar la Semana Santa es celebrar el amor, el centro del mensaje cristiano”, sostuvo el sacerdote.

En ese sentido, profundizó: “Es este Dios que, en lugar de decidir castigar al hombre frente a su pecado y su infidelidad, dice “Lo voy a salvar, le voy a dar otra oportunidad y le voy a derramar mi misericordia”.

La iglesia católica se prepara para la Semana Santa

Además, vinculó este mensaje con el contexto actual: “En un contexto de guerra como el que está viviendo la humanidad, es muy importante. En esos ataques están muriendo personas”.

La invitación a participar y reflexionar

El padre Bonnin también llamó a la comunidad a involucrarse activamente en las celebraciones. “La única manera de salir de la espiral del odio y la agresividad es abrirnos al amor de Dios”, afirmó.

Finalmente, dejó una invitación abierta: “Ojalá muchos puedan acercarse a participar de esta celebración en todas las parroquias de la ciudad”.