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Paraná Evento religioso en Semana Santa

Nueva edición del Gran Vía Crucis Viviente será el Viernes Santo en el sur de Paraná

El tradicional Vía Crucis Viviente se realizará este Viernes Santo con entrada libre y gratuita. Más de 80 actores recrearán las estaciones en una puesta que incluirá seguridad, servicios y estacionamiento para el público.

27 de Marzo de 2026
El tradicional Vía Crucis Viviente.
El tradicional Vía Crucis Viviente. Foto: (prensa).

REDACCIÓN ELONCE

El tradicional Vía Crucis Viviente se realizará este Viernes Santo con entrada libre y gratuita. Más de 80 actores recrearán las estaciones en una puesta que incluirá seguridad, servicios y estacionamiento para el público.

El Vía Crucis Viviente en Paraná se realizará el próximo viernes 3 de abril a las 20, en el marco de las actividades de Semana Santa, con una puesta escénica que convocará a unos 80 actores para representar las 14 estaciones tradicionales.

 

La propuesta, que en esta edición llevará el nombre “Camino de la Cruz”, tendrá una duración aproximada de 40 minutos y permitirá al público revivir los momentos centrales de la pasión de Jesús, desde su condena hasta la crucifixión, muerte y posterior traslado al sepulcro.

El espectáculo será acompañado por un audio especialmente diseñado para guiar la narración, en una puesta que combina actuación, ambientación y recursos sonoros para reforzar la experiencia del público.

 

Lugar, organización y servicios disponibles

 

El evento se desarrollará en el predio ubicado en la zona sur de la ciudad, a la altura de Avenida de las Américas al 5.500, en el mismo camping donde se realiza la Fiesta Provincial de los Reyes Magos. El espacio es cedido por familias que colaboran con la organización.

Desde la organización se informó que la entrada será libre y gratuita, y que se dispondrán sillas para los asistentes, además de un amplio estacionamiento iluminado para facilitar el acceso al lugar.

 

Asimismo, se implementará un operativo de seguridad policial y cobertura sanitaria para garantizar el normal desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta la convocatoria esperada.

 

Recomendaciones y convocatoria abierta

 

Se recomendó al público asistir con abrigo, debido a las condiciones climáticas previstas para la noche del evento. También se sugirió llegar con anticipación para una mejor organización del ingreso.

Los organizadores destacaron el acompañamiento de empresas, familias, instituciones y medios de comunicación, quienes colaboraron en la difusión y realización de la actividad religiosa.

 

El Vía Crucis Viviente se consolidó como una de las propuestas tradicionales de Semana Santa, convocando cada año a vecinos y visitantes que buscan participar de una representación abierta y comunitaria.

Temas:

Semana Santa Paraná Vía Crucis Viviente
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