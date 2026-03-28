Con el Domingo de Ramos, la Iglesia Católica inicia la Semana Santa

Este domingo 29 de marzo, la Iglesia Católica celebra una de las festividades más importantes del calendario litúrgico, que marca el inicio de la Semana Santa. En este día, los fieles conmemoran la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, cuando fue recibido por una multitud que lo aclamaba como rey, extendiendo ramas de palma y gritos de “¡Hosanna!”.

El Domingo de Ramos tiene un significado profundo para los católicos, ya que es el primer paso hacia la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que se celebran durante la Semana Santa. El día simboliza el comienzo de los sufrimientos de Jesús, quienes, a pesar de su recibimiento festivo, enfrentaría la traición y la condena a muerte. Este día invita a reflexionar sobre el sentido del sacrificio y la humildad, valores que guiarán las celebraciones de la Semana Santa.

El Domingo de Ramos no solo tiene un significado espiritual, sino también comunitario, ya que invita a la familia católica a unirse en oración, recordar el sacrificio de Cristo y participar de las tradiciones que marcan la Semana Santa.

El significado religioso del Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos es un día de contraste dentro de la liturgia católica: inicia con la aclamación y celebración, pero rápidamente se orienta hacia la reflexión sobre el sacrificio de Cristo. Durante la misa, los sacerdotes bendicen las ramas de palma o de olivo que los fieles llevan consigo, las cuales serán guardadas como símbolo de protección y fe a lo largo del año. Estas ramas son un recordatorio de la victoria espiritual de Jesús, que aunque fue recibido como rey en Jerusalén, sabía que su misión iba más allá de los triunfos terrenales y conducía a la cruz.

Para los católicos, esta festividad subraya la importancia de la humildad y el servicio, como Cristo mismo lo hizo durante su vida. Es un llamado a la conversión y la preparación para vivir de manera más profunda los días que siguen, en especial el Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua, donde se celebran la Última Cena, la crucifixión y la resurrección de Jesús.

Horarios de celebraciones en Paraná

Horarios en la Catedral

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Parroquia Santa Teresita