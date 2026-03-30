Puerto Sánchez se prepara para la Semana Santa con menúes tradicionales: precio de pescados y empanadas

En vísperas a Semana Santa, Puerto Sánchez se prepara para la Semana Santa. Elonce dialogó con Dardy, referente de un clásico comedor, quien brindó todos los detalles sobre la propuesta gastronómica para el fin de semana largo en Paraná.

Pescadería con variedad y ventas complicadas

Por lo que respecta a la pescadería, “las ventas han bajado un 50%. No hay plata”, aseguró Dardy, de La Peña de Dardy.

A pesar de ello, la oferta sigue siendo amplia: mandubé, patí, surubí, boga y dorado, y además pacú para el comedor. “Estamos yendo a otro lado a buscar el pescado y ha subido”, explicó, señalando que los precios también han variado: filetes a $15.000, dorado de espinado y boga a $14.000, y pescados de línea a $10.000.

La situación económica “complica” la dinámica, pero la atención y el servicio se mantienen.

Comedor y fiesta de la empanada

En el comedor, la expectativa es alta para Semana Santa: “Siempre estoy preparado para lo que venga. Calculamos que podemos darle de comer a 200 personas por turno. Antes teníamos 70 o 80”, indicó Dardy. El menú incluye empanadas de tararira, ensalada, pescado frito, mandubé, patí, surubí frito, dorado y boga despinada: “Es libre. El que se apura pierde acá”.

Para quienes deseen asegurarse un lugar, las reservas se organizarán por turnos: “Les hemos dicho a toda la gente que el jueves se vengan al mediodía a comer. Abrimos a las 12 para la gente y capaz que vamos a estar a las 2 de la mañana”, explicó Dardy.

Puerto Sánchez se prepara para la Semana Santa

Empanadas y una invitación especial

La docena de empanadas se ofrece a $15.000. Además, invitó a los visitantes a disfrutar de la experiencia junto al río Paraná: “Si se quieren arrimar, vengan a comer una empanada sobre el río. Se come de primera. No se van a arrepentir”, concluyó. Un panorama ideal para combinar gastronomía, tradición y paisaje durante este fin de semana largo.