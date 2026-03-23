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Club Tilcara ofrecerá una gran paella de Semana Santa: precio de la porción y reservas

La tradicional propuesta gastronómica regresa a Paraná: Club Tilcara ofrecerá una gran paella de Semana Santa: precio de la porción y reservas, con un evento solidario que convoca a cientos de vecinos en la Costanera.

23 de Marzo de 2026
Será el 4 de abril.
Será el 4 de abril. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La tradicional propuesta gastronómica regresa a Paraná: Club Tilcara ofrecerá una gran paella de Semana Santa: precio de la porción y reservas, con un evento solidario que convoca a cientos de vecinos en la Costanera.

Con la llegada de Semana Santa, Club Tilcara ofrecerá una gran paella de Semana Santa, en un evento que ya forma parte del calendario gastronómico de Paraná. La cita será el próximo 4 de abril en el Patito Sirirí, donde socios, deportistas y vecinos podrán disfrutar de una preparación que combina tradición, solidaridad y trabajo comunitario.

La iniciativa, impulsada por la comisión directiva y colaboradores del club, busca no solo ofrecer una experiencia culinaria destacada, sino también recaudar fondos para obras de infraestructura. “Hemos modificado algunas cuestiones de la paella para que se haga cada vez más rica”, expresó Roberto Cian, integrante del club.

El evento se realizará en la Costanera de Paraná, en un espacio que ya se consolidó tras la pandemia. “Se va a realizar en frente al Patito Sirirí, ahí donde está la palabra Paraná”, detalló. Además, remarcó que la organización permite una circulación ordenada para quienes retiran su porción.

 

Las reservas ya están en marcha y se canalizan a través de los integrantes del club. “Cada chico tiene la posibilidad de vender cinco o seis porciones. Todo tiene un fin de recaudación para terminar obras que se están hacienda. Somos un club chico, pero que trabaja mancomunadamente”, explicó Cian, destacando el compromiso de las distintas disciplinas deportivas.

 

Un evento solidario que moviliza al club

El objetivo principal de la actividad es financiar mejoras en las instalaciones. “Toda la recaudación queda exclusivamente para terminar con esas obras que es el objetivo fundamental que tenemos”, subrayó el dirigente, quien además remarcó el carácter desinteresado del trabajo: “Nadie toca un centavo de eso”.

En paralelo, el equipo de cocina ya se prepara para una producción a gran escala. Hernán Torres, uno de los responsables, explicó: “Vamos a tartar de hacer 2.500 porciones en total. Tenemos todo bastante aceitado”. La magnitud del evento implica una logística precisa y trabajo previo desde el día anterior.

 

El desafío no es menor, ya que se trata de una receta que se perfecciona con el tiempo. “No hay una formula mágica. El secreto es que hay que hacerla con tiempo y dejar que macere. Así sale bien”, sostuvo el cocinero, quien destacó la experiencia acumulada para evitar inconvenientes.

 

Precios, menú y una experiencia única

La porción tendrá un valor de 15.000 pesos y será abundante. “Estamos hablando de casi 400 gramos”, precisó Torres, aclarando que incluso puede considerarse una porción y media por su tamaño.

Tilcara ofrece su Gran Paella de Semana Santa

El menú incluirá una importante cantidad de ingredientes: “Este año vamos a estar en 470 kg de mariscos por tanda, 100 kg de pollo, 180 kg de arroz, caldo, condimentos”, enumeró, dejando en claro la dimensión del evento gastronómico.

 

Más allá de lo culinario, los organizadores destacan el valor humano del encuentro. “Somos los únicos que estamos a las 6 viendo la salida del sol, prendiendo los fuegos. Es un día que esperamos mucho”, relató Cian, describiendo una tradición que fortalece los lazos dentro del club y con la comunidad.

Temas:

Club Tilcara paellla Semana Santa Patito Sirirí Costanera de Parana
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