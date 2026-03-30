Paracao vivió el cierre del torneo Sub 16 “La Bomba” con campeones de Gualeguaychú

El Club Atlético Paracao fue escenario este fin de semana del cierre del torneo de vóley Sub 16 “La Bomba”, una competencia que reunió a cientos de jóvenes. Durante dos jornadas, el certamen combinó competencia deportiva, integración y participación de delegaciones de distintos puntos.

En la parte deportiva, los equipos de Gualeguaychú se quedaron con los principales trofeos. Pescadores se consagró campeón en la rama masculina, mientras que Racing logró el primer puesto en la competencia femenina, ambos dentro de la Copa de Oro.

El torneo, que celebró su cuarta edición, se desarrolló en las instalaciones de Paracao con la participación de 28 equipos y representantes de al menos 15 clubes, tanto del interior de Entre Ríos como de otras provincias.

Una competencia con gran participación

La actividad estuvo destinada a la categoría Sub 16 en ambas ramas y se organizó en diferentes niveles de competencia, lo que permitió una mayor inclusión y desarrollo de los equipos participantes. Durante el fin de semana, más de 400 chicos y chicas formaron parte del evento.

Desde la organización destacaron no solo el nivel deportivo, sino también el clima de convivencia que se generó entre los participantes. El torneo permitió que los jóvenes compartieran experiencias, fortalecieran vínculos y sumaran rodaje de cara a la temporada oficial.

Pescadores y Racing, los ganadores del torneo. Foto: Paracao Vóley.

Además, Paracao presentó cinco equipos en competencia, con presencia en ambas ramas, lo que le dio protagonismo al club anfitrión dentro del certamen.

Trabajo organizativo y acompañamiento

El desarrollo del torneo implicó una importante logística, con la participación activa de familias, entrenadores y colaboradores. Padres y madres de las distintas categorías participaron en tareas vinculadas a la cantina, la atención de delegaciones y la organización general.

Desde el club también resaltaron el acompañamiento de la comisión directiva y la coordinación con otras disciplinas para garantizar el uso de las instalaciones. Parte de las delegaciones visitantes contó con alojamiento en espacios de la zona, lo que facilitó su participación.