Se desarrolla el torneo de vóley “Bomba” en el Club Paracao con gran participación

REDACCIÓN ELONCE
Hasta mañana se juega el torneo “Bomba” en el Club Paracao con 28 equipos sub 16 de toda la provincia y delegaciones de otras regiones.
El torneo de vóley “Bomba”, que llega a su cuarta edición, comenzó ayer y se extenderá hasta este domingo en el Club Paracao de Paraná. Según los organizadores de la subcomisión de vóley, “tenemos la participación de 15 clubes del interior de la provincia y fuera de la provincia también y estamos contando ahora con 28 equipos divididos en tres niveles: un nivel A femenino, un nivel B femenino y un nivel masculino”.
La competencia está destinada a la categoría sub 16, en ambas ramas. “La organización tomó mucho tiempo, pero queremos agradecer mucho a los papás de las categorías que se acercaron a colaborar”, resaltaron los responsables del torneo. También destacaron el apoyo de la comisión directiva del club, que facilitó las instalaciones y la coordinación con otras disciplinas deportivas del lugar.
La presencia de entrenadores y delegaciones de distintos puntos fue clave para el desarrollo de las jornadas. “Los entrenadores de afuera también están muy contentos, este torneo sirve como preparación para el torneo oficial que comienza en abril”, señalaron desde la organización.
Experiencia para jugadores y familias
Entre los participantes de Paracao, “presentamos cinco equipos: tres en el femenino y dos masculinos y hasta ahora vienen bien”, comentaron los entrenadores. El torneo cuenta con alrededor de 400 jugadores, y los organizadores destacaron que los fondos recaudados se utilizarán para mejorar elementos de vóley, como pelotas, redes y parantes, y para ayudar a la preparación física de los chicos.
La logística también incluyó alimentación y alojamiento para las delegaciones que llegaron de otras localidades. “Los papás han estado presentes de una u otra manera en la cocina, la cantina, atendiendo a los chicos; estamos muy felices”, comentaron los organizadores. Además, parte de los equipos se alojó en la comisión vecinal del barrio Paracao, gracias a la colaboración del presidente de la entidad.
El clima acompañó en gran medida la jornada. “Vino un equipo del sur de la provincia y ya venían con tormenta y mucha lluvia, no podían avanzar, pero por suerte acá nos está acompañando el tiempo, mucho calor pero es mejor que a que llueva. Así que estamos felices”, concluyeron los organizadores.