La Selección Argentina prepara cambios y Barco aparece como opción titular

La Selección Argentina se prepara para su próximo compromiso internacional con la posibilidad de presentar variantes en la formación titular. Luego del triunfo por 2 a 1 ante Mauritania, el cuerpo técnico analiza ajustes de cara al duelo frente a Zambia, donde podrían tener minutos futbolistas que no participaron en el primer encuentro.

En este contexto, uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es el de Valentín Barco, quien podría integrar el equipo desde el inicio. El joven mediocampista atraviesa un buen presente y se posiciona como una alternativa concreta dentro del esquema que busca consolidar Lionel Scaloni.

La Selección Argentina afrontará este partido en La Bombonera, un escenario especial para Barco, que volvería a jugar en el estadio donde inició su carrera profesional y donde dejó una buena imagen antes de su salida al fútbol europeo.

El presente de Barco y su oportunidad

El futbolista surgido en Boca fue transferido a comienzos de 2024 al Brighton, en una operación que se concretó mediante la ejecución de su cláusula de rescisión. Tras un paso con escasa continuidad en Inglaterra, continuó su carrera en Sevilla, donde tampoco logró consolidarse.

Valentín Barco.

Sin embargo, su llegada al Racing de Estrasburgo significó un punto de inflexión. En el fútbol francés logró recuperar protagonismo y adaptarse a una función más completa dentro del mediocampo, lo que lo llevó a destacarse en la Ligue 1.

Este presente le permitió volver a ser considerado en la Selección Argentina, donde busca sumar minutos y posicionarse dentro de un plantel que mantiene una base consolidada desde el Mundial de Qatar, según informó TyC Sports.

Un partido clave para ganarse un lugar

Hasta el momento, Barco ha tenido poca participación con la camiseta nacional. En sus convocatorias anteriores apenas sumó 34 minutos en un encuentro amistoso, por lo que el duelo ante Zambia aparece como una oportunidad importante para mostrarse.

El entrenador evalúa dar descanso a algunos titulares habituales y observar variantes en distintas posiciones, lo que abre la puerta a jugadores que buscan consolidarse dentro del grupo.