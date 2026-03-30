Se desplomó el cielorraso de un histórico comercio en plena peatonal: testigo narró el episodio

En la noche del sábado, alrededor de las 21, se produjo un accidente en pleno centro comercial de la ciudad: el cielorraso de un local en la intersección de las calles Perú y San Martín se desplomó. Alfonsina, testigo del suceso, relató a Elonce cómo vivió el momento. "Estábamos con mi pareja y mi hija, tomando agüita fresca, cuando de repente escuchamos un estruendo grande, como si algo hubiera caído. Sentimos que el piso vibró y vimos cómo los vidrios del local se movían", explicó.

El caos en el local

El incidente ocurrió justo cuando los comercios de la zona estaban cerrando, y no había mucha gente circulando en la peatonal. Alfonsina detalló que el fuerte estruendo se sintió en todo el área, haciendo vibrar no solo el piso del comercio, sino también las ventanas y vidrios de los locales cercanos. "Lo primero que vimos fue que el fluorescente estaba en el piso, y apenas con la luz del celular pudimos ver cómo la mampostería se había caído, con tablas y escombros esparcidos por todo el lugar", comentó.

El local, que se encontraba vacío en ese momento, sufrió grandes daños. "Lo raro es que no se cayeron los maniquíes de la parte delantera, pero de ahí para atrás, todo estaba en el piso", agregó. La testigo explicó que al momento de ocurrir el derrumbe, no había personas en el local y algunos comerciantes que se encontraban cerrando sus tiendas. Por suerte, nadie resultó herido.

La intervención policial

"Lo primero que hice fue llamar a la policía para darles aviso del derrumbe. Ellos llegaron al lugar y estuvieron allí un rato", relató Alfonsina. Aunque el local sufrió importantes daños, los testigos coinciden en que, si el incidente hubiese ocurrido durante el día o con más gente en la zona, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

Por ahora, las autoridades investigan las causas del derrumbe, y se especula que la antigüedad del local y la falta de mantenimiento podrían haber sido factores determinantes. Afortunadamente, no se registraron víctimas. "Fue una desgracia con suerte", expresó Alfonsina, quien también destacó que el personal del comercio había logrado retirarse a tiempo.

"Estamos en shock", dijo una de las empleadas

El comercio, un establecimiento tradicional de la zona con más de 40 metros de largo, no abrió sus puertas a clientes. "Estamos en shock", dijo una de las empleadas este lunes por la mañana, mientras realizaba tareas en el mobiliario.