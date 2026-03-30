Comerciante apuntó a la “inacción policial” tras robo en concesionaria de motos de Paraná

Un robo en una concesionaria de motos generó preocupación luego de que delincuentes ingresaran durante la madrugada del sábado, tras realizar maniobras para desactivar el sistema de seguridad y se llevaran una unidad. El hecho ocurrió alrededor de la 1:40 y fue el segundo episodio que sufrió la empresa en cinco meses. Se recordará que, en octubre pasado, un ladrón encapuchado forzó la puerta de la sucursal de Brown y Ayacucho, y robó tres cascos.

El propietario del comercio, Claudio Altamirano, explicó a Elonce que los autores del hecho delictivo actuaron con conocimiento previo del lugar. “Hicieron mucha inteligencia, cortaron cables en los techos y sacaron la sirena de la alarma”, relató.

Según indicó, los delincuentes ingresaron por un lateral y luego accedieron por una abertura que no contaba con vidrio de seguridad. “Rompieron el único vidrio que no es de seguridad”, detalló.

Cómo fue el robo

De acuerdo al testimonio, los delincuentes manipularon cámaras y alarmas antes de ingresar al local. “Sacaron la cámara de ingreso y la sirena, pero se activó una segunda alarma”, explicó.

En el interior del comercio, lograron sacar tres motos, aunque finalmente se llevaron una sola. “Se llevaron una moto de exhibición y un casco, y dejaron dos tiradas”, señaló el propietario.

Además, remarcó que la unidad sustraída no estaba patentada y tenía uso limitado. “Es una moto que solo puede ser útil para repuestos”, agregó.

Robo en concesionaria de motos de Paraná: cortaron alarmas ingresaron y se llevaron una unidad

Cuestionamientos a la respuesta policial

El dueño del local también cuestionó la demora en la intervención policial. “Prosegur dio aviso al 911 y después de 15 minutos me avisaron a mí. Yo llegué antes que la Policía y vivo a 8 kilómetros del local”, sostuvo.

Según su relato, el personal policial llegó tiempo después. “Llegaron 10 minutos después de que yo estuve acá, y eso porque insistí por teléfono”, afirmó.

“Si no vienen en el momento que están robando, ¿Qué sospechosos van a encontrar? Ninguno”, cuestionó Altamirano al apuntar a la "inacción policial".

También indicó que en un episodio posterior, vinculado a una falsa alarma, volvió a registrar demoras. “Llamé tres veces al 911 y recién después llegó un patrullero de San Benito”, expresó.

Robo en concesionaria de motos: rompieron los sistemas de alarmas para ingresar (foto Elonce)

Investigación y antecedentes

El comerciante señaló que desde la Policía le indicaron que podría tratarse de personas de la zona. “Consideran que es gente que conoce muy bien el lugar”, dijo. Además, vinculó el hecho con otros robos recientes en la zona. “Habían robado también en otro comercio donde se llevaron dos motos”, agregó.

En ese contexto, realizó la denuncia en la comisaría jurisdiccional y pidió mayor presencia policial ante hechos de inseguridad reiterados.

El caso quedó bajo investigación mientras el comercio continuaba con sus actividades tras el hecho y analizaba nuevas medidas de seguridad.

El video del robo