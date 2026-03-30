Video: robaron motos de una concesionaria ubicada en Avenida Almafuerte de Paraná 

En horas de la madrugada del sábado se registró un robo de motos en una concesionaria ubicada en Avenida Almafuerte al 5000 de la ciudad de Paraná.

Delincuentes ingresaron al lugar tras provocar daños y sustrajeron vehículos del interior del local. El hecho fue advertido alrededor de las 2:30, luego de que la empresa de seguridad alertara al propietario sobre la activación de la alarma.

Según se informó a Elonce, el dueño del comercio llegó al lugar tras el aviso y constató que desconocidos habían dañado un tejido perimetral y un vidrio para acceder al interior de la concesionaria. Una vez dentro, sustrajeron motocicletas que se encontraban en exhibición.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el local contaba con cámaras de seguridad que registraron el accionar de dos hombres que ingresaron al predio y concretaron el robo.

Recupero de vehículos y operativo policial

Tras el hecho, personal policial realizó recorridas en la zona y logró localizar una motocicleta tipo enduro a unos 100 metros del lugar, sobre calle José Ubach Roca, abandonada al costado de la vía pública.

Además, otra de las motos sustraídas quedó dentro del predio, cerca de la puerta vidriada que había sido dañada por los delincuentes. De esta manera, solo una motocicleta permanece como faltante: una Honda Wave blanca, sin dominio colocado y de condición 0 kilómetro.

En el lugar intervino personal de Policía Científica, que llevó adelante tareas de relevamiento fotográfico y búsqueda de rastros. Sin embargo, no se lograron obtener huellas dactilares en la escena.

La fiscalía en turno dispuso que la motocicleta recuperada sea restituida al propietario de la concesionaria, aunque previamente será sometida a peritajes. Asimismo, los elementos hallados durante el procedimiento fueron secuestrados para su análisis. Elonce.com