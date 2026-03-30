 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Chajarí

Confirmaron la identidad del hombre hallado sin vida en un arroyo entrerriano

Se confirmó la identidad del hombre que fue hallado sin vida este domingo por la tarde en un arroyo de la ciudad de Chajarí.

30 de Marzo de 2026
Identificaron el cuerpo hallado en Chajarí
Identificaron el cuerpo hallado en Chajarí

Se confirmó la identidad del hombre que fue hallado sin vida este domingo por la tarde en un arroyo de la ciudad de Chajarí.

En la tarde de este domingo, se halló el cuerpo sin vida de un hombre en un arroyo ubicado sobre calle Concordia, entre 25 de Mayo y Lombardía, en la ciudad de Chajarí.

 

El hallazgo fue realizado por una familia que llegaba a la costa y divisó el cuerpo en una zona poca profunda.

 

Tras alertar a la Policía, se dio intervención al Agente Fiscal, el médico policial y la Policía científica.

Sobre la identidad, el segundo Jefe de la Comisaría de Chajarí, Federico Bagattin, confirmó a Elonce que se trata de Matías Sebastián Medina de 41 años, oriundo de Chajarí.

 

En el primer examen médico no se encontraron signos de violencia física o heridas traumáticas, aunque el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Del estudio del lugar donde se halló el cuerpo no surgen indicios relevantes que permitan la conformación de una hipótesis respecto a las causas de la muerte.

 

El cuerpo fue enviado a la morgue judicial de Concordia para la realización de la autopsia correspondiente durante la mañana de este lunes.

Temas:

Chajarí arroyo identidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso