Confirmaron la identidad del hombre hallado sin vida en un arroyo entrerriano

En la tarde de este domingo, se halló el cuerpo sin vida de un hombre en un arroyo ubicado sobre calle Concordia, entre 25 de Mayo y Lombardía, en la ciudad de Chajarí.

El hallazgo fue realizado por una familia que llegaba a la costa y divisó el cuerpo en una zona poca profunda.

Tras alertar a la Policía, se dio intervención al Agente Fiscal, el médico policial y la Policía científica.

Sobre la identidad, el segundo Jefe de la Comisaría de Chajarí, Federico Bagattin, confirmó a Elonce que se trata de Matías Sebastián Medina de 41 años, oriundo de Chajarí.

En el primer examen médico no se encontraron signos de violencia física o heridas traumáticas, aunque el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Del estudio del lugar donde se halló el cuerpo no surgen indicios relevantes que permitan la conformación de una hipótesis respecto a las causas de la muerte.

El cuerpo fue enviado a la morgue judicial de Concordia para la realización de la autopsia correspondiente durante la mañana de este lunes.