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Hallaron a un hombre sin vida en un arroyo de Chajarí: investigan su identidad y las causas de la muerte

El cuerpo fue encontrado en un curso de agua sobre calle Concordia, entre Lombardia y 25 de Mayo. La Policía Científica investiga las causas del deceso y trascendió que se habría hallado documentación en la zona.

29 de Marzo de 2026
El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y analizan las causas del deceso
El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y analizan las causas del deceso Foto: Jefatura Departamental Federación

El cuerpo fue encontrado en un curso de agua sobre calle Concordia, entre Lombardia y 25 de Mayo. La Policía Científica investiga las causas del deceso y trascendió que se habría hallado documentación en la zona.

Un macabro hallazgo se produjo este domingo al mediodía en la ciudad de Chajarí, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en un arroyo de la zona urbana. La Justicia trabaja para determinar su identidad y las circunstancias del fallecimiento.

El hecho ocurrió en un curso de agua ubicado sobre calle Concordia, entre Lombardia y 25 de Mayo. Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de un masculino sin vida, que se encontraba en posición cúbito ventral dentro del arroyo.

En el lugar intervinieron el fiscal de turno, el médico policial y personal de Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias. Según informaron fuentes oficiales, hasta el momento no se logró establecer la identidad del fallecido, aunque se halló documentación que será sometida a verificación.

De acuerdo al examen preliminar, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, aunque se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que dificulta una primera evaluación más precisa.

Ante esta situación, se dispuso la realización de la autopsia correspondiente, que permitirá determinar las causas de la muerte y aportar datos clave para la investigación.

Las actuaciones continúan en curso mientras se busca esclarecer el hecho.

Temas:

Chajarí hallazgo sin vida
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