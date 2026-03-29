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Un auto embistió a un ciervo en la Autovía Artigas: los ocupantes salieron ilesos y el animal murió

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 133, en jurisdicción del departamento Uruguay, cuando un Fiat Cronos circulaba en sentido Norte-Sur e impactó al animal. El conductor perdió el control y chocó contra el guardarrail.

29 de Marzo de 2026

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El auto circulaba en sentido Norte-Sur cuando colisionó con el animal, a la altura del kilómetro 133
El auto circulaba en sentido Norte-Sur cuando colisionó con el animal, a la altura del kilómetro 133 Foto: Jefatura Departamental Uruguay

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 133, en jurisdicción del departamento Uruguay, cuando un Fiat Cronos circulaba en sentido Norte-Sur e impactó al animal. El conductor perdió el control y chocó contra el guardarrail.

Un impactante accidente ocurrió este domingo al mediodía en la Autovía Nacional 14, cuando un automóvil colisionó contra un ciervo que se cruzó de manera repentina en la ruta. A pesar de la violencia del hecho, un matrimonio que viajaba en el vehículo resultó ileso.

 

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 11:30 a la altura del kilómetro 133, cuando un Fiat Cronos rojo que circulaba en sentido norte-sur, desde Corrientes hacia la provincia de Buenos Aires, impactó de frente contra el animal.

 

Tras el choque, el conductor —un hombre de 69 años— perdió el control del vehículo, que despistó hacia la banquina y terminó colisionando contra el guardarraíl del lateral oeste de la autovía.

 

En el auto viajaba también su esposa, de 62 años, ambos oriundos de Lomas de Zamora. A pesar del fuerte impacto y los importantes daños materiales en la parte delantera del rodado, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

 

Personal de la Comisaría Tercera intervino en el lugar del hecho para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona.

 

 

Las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución en sectores donde es habitual la presencia de fauna silvestre, especialmente en áreas cercanas a montes o bañados, donde este tipo de episodios puede ocurrir de forma imprevista.

Temas:

Autovía 14 ciervo Choque
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