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Policiales Departamento Colón

Volcó un auto sobre Autovía Artigas y su conductor fue hospitalizado con heridas graves

Un conductor con lesiones de carácter grave fue el saldo de un siniestro vial que tuvo lugar sobre el trazado de la Autovía General José Gervasio Artigas, en jurisdicción del departamento Colón.

29 de Marzo de 2026
Vuelco sobre Autovía Artigas
Vuelco sobre Autovía Artigas Foto: Policía de Entre Ríos

Un conductor con lesiones de carácter grave fue el saldo de un siniestro vial que tuvo lugar sobre el trazado de la Autovía General José Gervasio Artigas, en jurisdicción del departamento Colón.

Un conductor con lesiones de carácter grave fue el saldo de un siniestro vial que tuvo lugar sobre el trazado de la Autovía General José Gervasio Artigas, en jurisdicción del departamento Colón.

 

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un vehículo Peugeot 208 perdió el control del rodado provocando un despiste hacia la zona de banquina y culminó con el posterior vuelco de la unidad a la altura del kilómetro 201 de la ruta.

 

Como consecuencia del accidente, el joven de 24 años y con domicilio en Concordia fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de Colón y posteriormente derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

 

Según los informes médicos preliminares, el joven presentaba lesiones de carácter grave, habiéndose diagnosticado una fractura de fémur.

Temas:

Autovía Artigas Colón siniestro vial vuelco
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