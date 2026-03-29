Chocaron un colectivo y un patrullero que pasó en rojo: terminaron incrustados contra una pizzería

Un colectivo sobre la vereda, un patrullero dentro de una pizzería y 7 heridos fue el saldo de un violento choque en el barrio porteño de Constitución. Se confirmó que el móvil policial atravesó el semáforo con la luz en rojo.
Chocaron un colectivo y un patrullero que atravesó un semáforo con la luz en rojo, este domingo en la intersección de San Juan y Sáenz Peña, en el barrio porteño de Constitución. Producto del impacto hubo siete heridos y algunos fueron trasladados a hospitales cercanos. El hecho ocurrió cuando el móvil de la Policía de la Ciudad, que circulaba desde la avenida San Juan hacia Paseo Colón cruzó el semáforo en rojo, tal como muestra un video captado por las cámaras de seguridad de la zona.
El colectivo de la Línea 168, que transitaba desde Constitución, cruzó por debajo de la autopista 25 de Mayo, pasó por Sáenz Peña y cuando siguió de largo fue cuando impactó contra la camioneta. El patrullero se abrió, hizo un trompo y quedó incrustado de culata dentro de una pizzería ubicada en la esquina.
El colectivo, por su parte, chocó contra un árbol en la vereda y parte de la vidriera del local, y quedó estrellado al lado del patrullero.
Al poco tiempo, arribó al lugar el dueño de la pizzería. Y declaró: “Me acabo de enterar, un amigo me avisó. Todavía no caigo, pero qué va a hacer, nunca me había pasado y hace 36 años que está la pizzería en el barrio”.
También habló la esposa del propietario del local: “Nos enteramos por un amigo taxista, que llamó a mi marido y a mi hijo y le dijo que tenía un auto adentro”. A su vez, afirmó que en la pizzería trabaja toda la familia y que desconocen cuándo volverán a abrir sus puertas.
Según informaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a La Nación, hasta el momento se reportaron siete personas heridas producto del choque. Tres de ellas fueron atendidas en el lugar y otras cuatro requirieron traslado a los hospitales Ramos Mejía y Penna.
Se trata de pasajeros que se encontraban en el colectivo 168 y los efectivos de la camioneta policial, que fueron trasladados por sus propios medios al Hospital Británico. En el lugar trabajaron cinco móviles del servicio de salud.