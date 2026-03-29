Sigue en condiciones críticas la mujer que sufrió quemaduras tras la explosión en comercio de Villaguay

El viernes por la noche ocurrió una explosión en Villaguay que generó una llamarada y graves daños materiales sobre un comercio, perjudicando en la salud de cuatro personas, de las cuales tres se encuentran en grave estado.

La mujer de 29 años, que presenta más del 80% del cuerpo quemado, fue trasladada al hospital San Martín de la ciudad de Paraná debido a la complejidad de su cuadro, permaneciendo en terapia intensiva.

La joven fue trasladada al hospital San Martín. Foto: Elonce.

“El parte médico de hoy (domingo) para Lucia es similar al de ayer, sigue siendo crítico y de mucha complejidad por las quemaduras. Por este motivo y debido a la cantidad de líquido que pierde, superficialmente se registra un poco de baja cantidad de orina respecto a ayer. Hay que entender que debido al estado de ella es algo que podía suceder”, precisaron en primer lugar.

“No hay muchas más novedades, solo seguir esperando lo mejor. Hasta el momento no presenta fiebre, y sigue sedada, entubada y con antibióticos que estabilizan su presión. ¡Las buenas ya van a llegar! Seguimos rezando”, informó Campo Ciudad.

El estado del resto de los heridos

Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, precisó además que el hombre de 43 años “se encuentra en la sala de shockroom, inconsciente, sedado y con el 44% del cuerpo quemado”, lo que refleja la gravedad del cuadro clínico.

En tanto, un joven de 25 años, que se desempeñaba como mozo en el lugar, fue derivado al hospital de Concordia. “Él tiene también un 40% del cuerpo quemado y se encuentra con asistencia mecánica respiratoria”, agregó.

El cuarto herido, un joven de 23 años, permanece internado en el hospital de Villaguay. Según indicó el subjefe policial, “está consciente y tiene afectados miembros inferiores y superiores con quemaduras, pero no tiene riesgo de vida”.