Piden cadena de oración por los jóvenes heridos en el incendio del resto bar en Villaguay

Piden cadena de oración por los heridos en el incendio en Villaguay, donde crece la preocupación por el estado de salud de los jóvenes que resultaron gravemente heridos tras el incendio ocurrido en El Patio Resto Bar.

El hecho tuvo lugar el viernes por la noche en calle San Martín al 500, casi en la intersección con 9 de Julio, donde se produjo un incendio generalizado luego de una fuerte detonación que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del siniestro, cuatro personas sufrieron quemaduras de distinta gravedad y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Santa Rosa, donde recibieron las primeras atenciones médicas.

Derivaciones y estado de salud

Debido a la complejidad de las lesiones, tres de los heridos debieron ser derivados a centros de mayor complejidad: uno fue trasladado a Concordia y dos a Paraná, siendo estos últimos los casos que presentan mayor gravedad.

"El último parte que tenemos es que uno de los propietarios de 43 años junto con una mujer de 29 años fueron trasladados al hospital San Martín de Paraná. La chica tiene más del 80% del cuerpo quemado con serias dificultades y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva”, afirmó a Elonce el subjefe de la Policía Departamental, Santiago Cerda Cáceres.

Precisó además que el hombre “se encuentra en la sala de shockroom, inconsciente, sedado y con el 44% del cuerpo quemado”.

En tanto, una cuarta persona permanece internada en el Hospital Santa Rosa y, según los primeros informes, se encuentra fuera de peligro.

La evolución de los pacientes es seguida de cerca por familiares, allegados y vecinos, que permanecen en vilo a la espera de novedades sobre su estado de salud.

El pedido que conmueve a la comunidad

Durante la noche, desde las redes sociales del propio local se difundió un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre los vecinos “solicitando cadena de oración por los jóvenes, además de pedir respeto y empatía hacia las familias que atraviesan este difícil momento”.