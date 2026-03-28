Villaguay: “Hubo dos explosiones, una retumbó en muchas cuadras a la redonda”

En horas de la noche del viernes, se registró una explosión seguida de un incendio en un restobar de la ciudad de Villaguay que dejó cuatro heridos, tres de ellos de gravedad.

El hecho ocurrió en calle San Martín al 500, casi esquina 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad. El siniestro se registró alrededor de las 20:45 y obligó a evacuar la zona ante el riesgo de nuevas detonaciones.

Al arribar al lugar, personal policial y de bomberos constató que el incendio estaba generalizado.

En diálogo con Elonce, el Subjefe de la Departamental de Policía de Villaguay, Santiago Cerda Cáceres, mencionó que el episodio generó momentos de extrema tensión, ya que el restobar está ubicado en una zona muy concurrida de la ciudad y a raíz del riesgo, se dispuso un operativo para desalojar a vecinos y comerciantes en un radio de al menos 100 metros.

Evacuación y múltiples explosiones

Durante el procedimiento, se produjo una segunda explosión de gran magnitud que intensificó el operativo de evacuación. “Cuando estábamos desalojando a la gente se produjo otra muy fuerte que retumbó muchas cuadras a la redonda”, explicó el comisario interviniente.

Bomberos voluntarios trabajaron intensamente con varias dotaciones para controlar las llamas, tarea que se extendió hasta pasadas las 23 horas, momento en que lograron extinguir el fuego en su totalidad.

Estado de salud de los heridos

El parte médico actualizado indica que tres de los cuatro afectados se encontraban en estado crítico.

En un primer momento, todos fueron derivados al hospital Santa Rosa de Villaguay, pero luego se dispuso el traslado hacia los nosocomios de Paraná y Concordia.

Según indicó el Subjefe de la Departamental, una mujer de 29 años que está en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná, presenta más del 80% del cuerpo quemado y un cuadro de extrema gravedad.

Por su parte, el propietario del local, de 43 años, también ingresado al San Martín, permanece sedado e inconsciente en la sala de shock room con aproximadamente un 44% del cuerpo afectado.

En tanto, un joven de 25 años, mozo del lugar, tiene un 40% de quemaduras y se encontraba con asistencia mecánica respiratoria, en el hospital de Concordia.

El cuarto herido, un joven de 23 años, permanece internado en Villaguay con quemaduras en miembros superiores e inferiores, aunque fuera de peligro.

Hipótesis y pericias en curso

De acuerdo a las primeras evaluaciones, la explosión en restobar de Villaguay habría sido causada por una acumulación de gas. En el lugar se hallaban al menos cinco tubos de 45 kilos y una garrafa de 10, ubicados en un sector lindante a la cocina.

Las autoridades indicaron que resta determinar la fuente de ignición que desencadenó la explosión inicial. Personal de Bomberos Zapadores de Paraná trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes.

“El perito es quien determinará si estaba todo en condiciones o no”, señaló Cerda Cáceres.