Analizan cambiar los radares en las rutas: los nuevos medirían la velocidad de punto a punto

El Gobierno nacional analiza incorporar un nuevo sistema de radares para controlar la velocidad en rutas nacionales mediante un mecanismo de fiscalización por tramo, una tecnología utilizada desde hace años en distintos países europeos.

La iniciativa forma parte de una revisión integral de los sistemas de control vial y apunta a modificar la forma en la que actualmente se detectan las infracciones por exceso de velocidad en corredores nacionales.

Según trascendió, el esquema en estudio contempla la instalación de dispositivos capaces de registrar el ingreso y egreso de un vehículo en dos puntos diferentes de una ruta para calcular automáticamente la velocidad promedio del trayecto recorrido.

Cómo funcionarán los nuevos controles

A diferencia de los radares tradicionales —que registran únicamente la velocidad en un punto específico—, el nuevo sistema mediría el tiempo total empleado entre dos controles.

Con esa información y la distancia existente entre ambos puntos, el sistema determinaría si el conductor superó o no la velocidad máxima permitida durante el recorrido.

Radares.

El objetivo principal es evitar que los automovilistas reduzcan la velocidad únicamente al acercarse a un radar fijo para luego volver a acelerar, una práctica habitual en distintos corredores del país, según informó La Nación.

Actualmente, en Argentina sólo están homologados los radares fijos y móviles. Los primeros funcionan mediante sensores instalados en el pavimento, mientras que los segundos pueden ser desplazados y operados en distintos sectores de manera temporal.

El sistema aún no está aprobado

Pese a que el proyecto avanza en análisis técnicos y jurídicos, todavía no existe una fecha confirmada para la implementación de los nuevos radares de tramo.

El sistema deberá atravesar instancias de homologación y validación ante organismos oficiales, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), antes de poder comenzar a utilizarse para labrar infracciones.

En ese contexto, el abogado especialista en fotomultas Diego Daniel Díaz explicó a La Nación que este tipo de tecnología todavía no cuenta con aprobación legal en el país.

“En la Argentina estos radares de velocidad promedio por tramo no están homologados”, sostuvo el especialista, quien advirtió que cualquier multa aplicada actualmente mediante este mecanismo podría ser cuestionada judicialmente.