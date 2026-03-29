Camionero fue trasladado en helicóptero tras violento choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

El accidente ocurrió a la altura de Pueblo Esther en la tarde del domingo

Un grave accidente de tránsito ocurrió este domingo por la tarde en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Pueblo Esther, donde un camión chocó violentamente contra el guardarrail. Como consecuencia del impacto, la cabina del vehículo quedó completamente destruida y el conductor debió ser rescatado y trasladado de urgencia en helicóptero a Rosario.

El siniestro se registró cerca de las 16 en la mano hacia Capital Federal, generando importantes demoras en la circulación mientras se desarrollaban las tareas de rescate.

#Bomberos en el lugar. Se trató de un accidente de tránsito de camión / guardarrail donde se liberó al conductor del mismo. Se trabajó en conjunto con #BomberosAlvear, #ComunaAlvear, @policia_fe y @utvaeroemergen1. #NosNecesitamos pic.twitter.com/nVlw3TFfMh — Bomberos Rosario. (@BombVolRosario) March 29, 2026

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Rosario, que acudieron al lugar con dos dotaciones, el chofer quedó atrapado dentro del camión tras el choque, lo que obligó a desplegar un intenso operativo para liberarlo.

En el lugar también trabajaron Bomberos de Alvear, efectivos de la Policía de Santa Fe y personal de emergencias médicas. Debido a la complejidad del rescate y la gravedad de las heridas del conductor —cuyo estado no fue precisado— se dispuso su traslado aeromédico a un centro de salud de Rosario.

Hasta el momento, no se pudo determinar con claridad la mecánica del accidente.