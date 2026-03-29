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Camionero fue trasladado en helicóptero tras violento choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

El accidente ocurrió a la altura de Pueblo Esther en la tarde del domingo. La cabina del vehículo de gran porte quedó destruida y el conductor quedó atrapado, por lo que se desplegó un amplio operativo para liberarlo y trasladarlo al hospital.

29 de Marzo de 2026
El accidente ocurrió a la altura de Pueblo Esther en la tarde del domingo
El accidente ocurrió a la altura de Pueblo Esther en la tarde del domingo Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario

El accidente ocurrió a la altura de Pueblo Esther en la tarde del domingo. La cabina del vehículo de gran porte quedó destruida y el conductor quedó atrapado, por lo que se desplegó un amplio operativo para liberarlo y trasladarlo al hospital.

Un grave accidente de tránsito ocurrió este domingo por la tarde en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Pueblo Esther, donde un camión chocó violentamente contra el guardarrail. Como consecuencia del impacto, la cabina del vehículo quedó completamente destruida y el conductor debió ser rescatado y trasladado de urgencia en helicóptero a Rosario.

 

El siniestro se registró cerca de las 16 en la mano hacia Capital Federal, generando importantes demoras en la circulación mientras se desarrollaban las tareas de rescate.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Rosario, que acudieron al lugar con dos dotaciones, el chofer quedó atrapado dentro del camión tras el choque, lo que obligó a desplegar un intenso operativo para liberarlo.

 

En el lugar también trabajaron Bomberos de Alvear, efectivos de la Policía de Santa Fe y personal de emergencias médicas. Debido a la complejidad del rescate y la gravedad de las heridas del conductor —cuyo estado no fue precisado— se dispuso su traslado aeromédico a un centro de salud de Rosario.

 

Hasta el momento, no se pudo determinar con claridad la mecánica del accidente.

Temas:

autopista Rosario - Buenos Aires Choque
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