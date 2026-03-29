Detuvieron a un camionero que transportaba ketamina líquida valuada en U$D 1,5 millones

Detuvieron a un camión de Paraguay que llevaba ketamina en el tanque de combustible

Un hombre de unos 30 años quedó detenido este sábado por la tarde en el barrio porteño de Caballito, tras un operativo realizado por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. El motivo fue el hallazgo de cerca de 400 litros de ketamina líquida en el tanque de un camión de patente paraguaya, con un valor estimado de un millón y medio de dólares.

El operativo ocurrió alrededor de las 14 horas en Avenida Alberdi al 500, donde el camión Scania se encontraba estacionado en doble fila.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el vehículo había ingresado al país el miércoles pasado por la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa, al límite con Paraguay, y su conductor llamó la atención de los agentes por su actitud sospechosa, mientras estaba acompañado de un hombre.

En ese momento, según explicó Diego Casaló, jefe de la Policía de la Ciudad, “el acompañante del conductor se retira del lugar, esto genera que el personal nuestro consulte al conductor cuál era el motivo de la detención; cuando es entrevistado por el personal policial, la persona se muestra dubitativa, nerviosa, y espontáneamente dice que trasladaba una sustancia desconocida en uno de los tanques de combustible”.

Ante la confesión, el personal de la Dirección Antidrogas inspeccionó el camión y, efectivamente, detectó que uno de los tanques de combustible contenía un líquido transparente que no estaba conectado a la bomba de combustible.

Tras una consulta con la fiscalía correspondiente, se solicitó la intervención de Policía Científica y del Laboratorio Químico de la Policía de la Ciudad, que realizó las pericias con el equipo especial de análisis de narcóticos y determinó, a partir de una muestra extraída del tanque, que el líquido era ketamina líquida.

Detuvieron a un camión de Paraguay que llevaba ketamina en el tanque de combustible

El comisario José Vera contó que el conductor no pudo justificar el contenido del tanque. “El camión tenía dos tanques: uno con gasoil, el otro con un líquido transparente. A través de equipos especializados detectamos ketamina líquida. Estimamos que el tanque en sí tiene 400 litros, el paso siguiente es determinar cuántos litros había dentro del contenedor”, explicó a TN.

La ketamina líquida se utiliza en fiestas electrónicas, donde suele solidificarse para su consumo. Según Vera, “produce euforia y alteración psicomotriz una vez solidificada”.

El camión -que tiene sobre el parabrisas una calcomanía que dice “El Patron” y, apoyada delante del volante, una máscara del Joker- quedó secuestrado, al igual que el cargamento para el análisis y resguardo pertinente en la División Antidrogas, mientras continúa la investigación para establecer cuál era su destino final.

El conductor, en tanto, permanece bajo arresto a disposición de la fiscal Silvia Archilla, a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste.