Abandonó a su bebé en Salta y escapó con otra identidad: la buscan en varias provincias

La búsqueda de una mujer que abandonó a su bebé en un hospital de la ciudad de Tartagal, en Salta, moviliza a las fuerzas de seguridad y a la Justicia. El caso se conoció en las últimas horas, aunque el hecho ocurrió días atrás, cuando la sospechosa dio a luz, proporcionó datos falsos y luego se retiró del establecimiento sin autorización.

El episodio tuvo lugar en el Hospital Juan Domingo Perón, donde el personal de salud asistió el parto y posteriormente detectó irregularidades en la información brindada por la paciente. Según se informó oficialmente, la mujer no sería residente de la provincia, lo que complejiza las tareas de localización.

Desde el Ministerio de Salud Pública de Salta indicaron que se activó un protocolo excepcional ante la gravedad de la situación, en articulación con organismos judiciales y de seguridad. El recién nacido fue resguardado de inmediato y trasladado a un espacio de contención adecuado.

Operativo y avance de la investigación

Tras el abandono del bebé, la Policía de Salta desplegó un operativo para dar con la mujer, que permanece prófuga. La investigación avanzó a partir del análisis de las cámaras de seguridad del hospital y de la zona, lo que permitió obtener registros de la sospechosa.

De acuerdo a lo publicado por el medio local El Tribuno, mediante herramientas de reconocimiento facial se logró establecer la identidad de la mujer, quien tendría domicilio en la provincia de Formosa. Esta información abrió nuevas líneas de trabajo para las fuerzas intervinientes.

Hospital de Tartagal.

Los investigadores también determinaron que la mujer se habría acercado al centro de salud únicamente para dar a luz. Al momento de ser requerida la documentación, aportó datos falsos y posteriormente se retiró sin completar los procedimientos administrativos correspondientes.

Situación del recién nacido y proceso judicial

El bebé permanece bajo cuidado institucional en la Casa Cuna de Tartagal, donde recibe atención integral por parte de profesionales especializados en niñez. Según se indicó, su estado de salud es estable y continúa bajo seguimiento.

Desde el sistema sanitario aclararon que la intervención médica finalizó tras la asistencia al parto y la estabilización del recién nacido. A partir de ese momento, el caso quedó en manos de la Justicia y de las autoridades de Seguridad.

La causa avanza ahora en el ámbito judicial, donde se investigan las circunstancias del abandono y la posible comisión de delitos. Mientras tanto, continúa el operativo para localizar a la mujer y esclarecer completamente lo sucedido.